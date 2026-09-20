Người đàn ông mất 700 triệu vì tình ảo, sự thật về “nữ bác sĩ” có 10.000 fan gây sốc

Chưa từng gặp mặt vẫn chuyển 170 nghìn NDT

Trang TVBS đưa tin, vào năm 2021, anh Lưu - một kỹ sư trong ngành kỹ thuật, đã kết bạn với một phụ nữ họ Vu qua MXH. Người phụ nữ này tự giới thiệu mình sinh năm 1992, hiện đang công tác tại một bệnh viện nổi tiếng ở Trung Quốc và có mối quan hệ với những người quản lý dự án xây dựng của bệnh viện.

Theo thông tin anh Lưu chia sẻ, cô Vu thường xuyên chia sẻ cuộc sống hằng ngày của mình lên MXH. Với ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, cô thu hút hơn 10.000 người theo dõi.

Biết cô Vu là bác sĩ và có các mối quan hệ trong lĩnh vực xây dựng, anh Lưu cho rằng đây có thể là cơ hội để nhận các dự án công trình. Không lâu sau 2 người xác lập mối quan hệ yêu đương.

Tuy nhiên, cô Vu liên tục đưa ra lý do để trì hoãn việc gặp mặt ngoài đời. Cô nói mẹ mình phản đối mối quan hệ và yêu cầu anh Lưu phải chuẩn bị 300.000 NDT tiền sính lễ (khoảng 1,16 tỷ đồng), đồng thời mua nhà tại Thượng Hải thì hai người mới được gặp nhau.

Dù chưa gặp mặt nhưng anh Lưu vẫn chuyển số tiền lớp cho "nữ bác sĩ"

Trong suốt 5 tháng yêu nhau, anh Lưu chưa một lần gặp mặt bạn gái. Ngay cả khi đề nghị gọi video, anh cũng bị từ chối với lý do mẹ cô đang ở bên cạnh và giám sát.

Dù vậy, anh Lưu vẫn nhiều lần chuyển tiền cho nữ bác sĩ, tổng cộng lên tới 170.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng). Trong khi đó, những dự án xây dựng mà cô hứa hẹn vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Chỉ đến khi toàn bộ tiền tiết kiệm cạn kiệt, anh Lưu mới nhận ra điều bất thường và trình báo cảnh sát.

Hình ảnh trên mạng đều nhờ AI, danh tính thật gây sốc

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện thân phận của vị nữ bác sĩ hoàn toàn không giống những gì cô mô tả. Người phụ nữ này thực tế sinh năm 1961, năm nay 65 tuổi, từng làm công việc vệ sinh tại bệnh viện, chứ không phải bác sĩ như đã giới thiệu.

Đáng chú ý, tài khoản nhận tiền từ anh Lưu cũng không đứng tên cô mà được đăng ký dưới tên một người đàn ông khác.

Khi kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của người này, cảnh sát phát hiện một số video đã có chú thích “tác phẩm có chứa nội dung do AI tạo ra”. Tuy nhiên, anh Lưu vốn làm công việc thực tế và không hiểu nhiều về công nghệ AI nên không chú ý đến cảnh báo này.

Theo đó, cô Vu đã đăng gần 7.000 video, trong đó hình ảnh được xử lý bằng công nghệ AI để làm mịn da và thay đổi bối cảnh. Thậm chí, cô còn sử dụng công nghệ này để “đóng hai vai”, trong đó một nhân vật được xây dựng thành người mẹ đã qua đời nhằm đưa ra những lý do khác nhau để từ chối gặp mặt anh Lưu và che giấu danh tính thật.

Số tiền 170.000 NDT lừa được được Vu sử dụng cho các khoản chi tiêu cá nhân như làm đẹp và mua quần áo.

Hiện tại, người phụ nữ này đã bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tố tụng hình sự với cáo buộc lừa đảo. Được biết, đây cũng không phải lần đầu cô Vu phạm tội. Năm 2009, cô từng bị kết án 4 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo.