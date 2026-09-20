LG công bố loa karaoke di động pin 25 giờ, có AI tách lời và nhạc

LG vừa giới thiệu mẫu loa di động mới thuộc dòng xboom by will.i.am có tên xboom Stage 501, dành riêng cho các bữa tiệc với tính năng AI Karaoke Master. Công nghệ này cho phép người dùng biến bài hát yêu thích ngay lập tức trở thành bản karaoke bằng AI Vocal Remover và Key Changer.

Cụ thể, xboom Stage 501 được trang bị tính năng AI Karaoke Master với khả năng biến bất kỳ ca khúc yêu thích nào thành một bản karaoke mà không cần tìm kiếm các phiên bản beat có sẵn. Tính năng AI Vocal Remover sử dụng trí tuệ nhân tạo để tách bỏ giọng hát ra khỏi bản thu gốc, tạo nên lớp nhạc nền để người dùng thể hiện.

Bên cạnh đó, tính năng Key Changer hỗ trợ điều chỉnh linh hoạt tone bài hát cho phù hợp với tông giọng riêng của từng người. Người dùng có thể thực hiện các tinh chỉnh này trực tiếp trên mặt loa hoặc thông qua ứng dụng ThinQ,.

AI trên xboom Stage 501 có khả năng tự điều chỉnh âm thanh phù hợp với từng thể loại nội dung, trong khi Space Calibration Pro tối ưu âm thanh để phù hợp với không gian sử dụng. Nhằm gia tăng thị giác, AI Lighting cũng sẽ tự động đồng bộ các hiệu ứng ánh sáng theo từng nhịp điệu của bài hát.

Hệ thống ánh sáng đa lớp kết hợp thiết kế đạt hai giải thưởng quốc tế.

Theo thông số kỹ thuật, xboom Stage 501 sở hữu mức công suất lên đến 220W khi kết nối nguồn điện trực tiếp và 160W khi vận hành bằng pin. Thiết bị sở hữu thời lượng pin liên tục lên đến 25 giờ, đặc biệt là viên pin có thể tháo rời và thay thế.

Loa có thiết kế kiểu PA-style cùng hệ thống tay cầm đôi. Thiết bị hỗ trợ kết nối Bluetooth với các thiết bị di động, đồng thời cho phép bố trí đa dạng theo nhiều tư thế như đặt đứng, đặt ngang, đặt nghiêng hoặc gắn lên chân loa chuyên dụng tùy theo bối cảnh sử dụng.

Sự kết hợp giữa hệ thống đèn Dual-bar LED, hiệu ứng chớp Strobe và đèn viền Accent lighting tạo nên trải nghiệm ánh sáng đa lớp. Nhờ sự kết hợp giữa thẩm mỹ và công năng, thiết kế của xboom Stage 501 đã nhận được hai giải thưởng Red Dot Design Award 2026 và iF Design Award 2026.

LG xboom Stage 501 có giá niêm yết là 13 triệu đồng.