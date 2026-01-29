Rò rỉ Honor Magic V6: Mỏng nhẹ vượt trội, pin 7.000 mAh và camera 200MP

Theo thông tin từ leaker Digital Chat Station, Honor đang chuẩn bị ra mắt mẫu điện thoại gập Magic V6 với mục tiêu vượt qua Galaxy Z Fold7 về độ mỏng nhẹ. Cụ thể, thiết bị này sẽ có độ dày dưới 8.9mm và trọng lượng nhẹ hơn 215g của đối thủ đến từ Samsung. Honor Magic V6 sẽ có bốn tùy chọn màu sắc: Đỏ (Red Rabbit), Trắng tuyết, Vàng bình minh và Đen nhung.

Về phần cứng, Honor Magic V6 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất, cùng với hệ thống camera chính 200MP tích hợp ống kính tele tiềm vọng (Periscope). Điểm nổi bật nhất của thiết bị này là viên pin dung lượng kỷ lục hơn 7.000 mAh, giúp giải quyết triệt để nỗi lo về pin trên các thiết bị màn hình gập. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ tính năng nhắn tin vệ tinh Bắc Đẩu (BeiDou) ngay khi xuất xưởng.

Nếu thông số này chính xác, việc tích hợp viên pin 7.000 mAh vào một thân máy mỏng hơn cả Z Fold7 sẽ là một bước tiến công nghệ đáng kinh ngạc của Honor. Magic V6 hứa hẹn sẽ vượt trội về pin so với các dòng Fold hiện có trên thị trường quốc tế. Camera 200MP cũng là một nâng cấp đáng giá, mang đến khả năng nhiếp ảnh không thua kém các flagship dạng thanh. Dự kiến, Honor Magic V6 sẽ được ra mắt tại MWC vào tháng 3/2026.