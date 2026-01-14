Honor Magic8 Pro Air lộ camera khủng trên thân máy mỏng

Honor đã chính thức xác nhận sẽ ra mắt điện thoại Magic8 Pro Air vào ngày 19/1 tới. Thời gian gần đây, nhiều thông tin rò rỉ về sản phẩm này đã được chia sẻ, trong đó có thông tin chi tiết về hệ thống camera do leaker Teme tiết lộ.

Theo Teme, Honor Magic8 Pro Air sẽ được trang bị camera selfie với cảm biến OmniVision 50 megapixel. Hệ thống camera sau của máy sẽ bao gồm cảm biến chính OV50Q 50 megapixel, đi kèm với tính năng chống rung quang học (OIS) và tiêu cự 23mm. Đây là cảm biến tương tự được sử dụng trên mẫu Honor Magic 8 Pro, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh ấn tượng cho người dùng.

Ngoài ra, camera sau còn có máy ảnh siêu rộng OV50M 50 megapixel với tiêu cự 16mm và góc nhìn 112 độ, cùng với camera tele OV64B 64 megapixel, cũng được trang bị OIS và zoom quang học 3.2x.

Về mặt thiết kế, Magic8 Pro Air sở hữu màn hình OLED 6.31 inch với độ phân giải 1.5K. Bên trong, máy được trang bị chip Dimensity 9500 và pin 5.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W. Một số nguồn tin cho biết smartphone này sẽ có RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong tối đa 1TB.

Honor Magic8 Pro Air sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng MagicOS 10. Máy cũng được trang bị cảm biến vân tay siêu âm tích hợp trong màn hình, với thân máy dày 6.1mm và trọng lượng khoảng 158 gram. Sản phẩm sẽ có các tùy chọn màu sắc đa dạng, bao gồm trắng, đen, cam và tím.