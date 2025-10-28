Smartphone pin siêu khủng 20.000 mAh, RAM đến 48 GB

Điểm nhấn của Oscal Tank 1 chính là viên pin ExploVolt dung lượng 20.000 mAh, cho thời gian chờ lên đến 1.080 giờ, đủ sức để người dùng cắm trại sử dụng suốt cuối tuần mà không cần lo lắng về việc sạc pin.

Oscal Tank 1 rất hấp dẫn cho những ai thường xuyên cắm trại.

Với trọng lượng 640 gram, tương đương với 4 chiếc smartphone thông thường, Oscal Tank 1 được trang bị RAM 48 GB. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng con số này không hoàn toàn chính xác. Thực tế, thiết bị chỉ có 16 GB RAM LPDDR5, phần còn lại là bộ nhớ ảo được tạo ra thông qua phần mềm, sử dụng một phần bộ nhớ trong để hỗ trợ các ứng dụng chạy nền. Điều này có thể không mang lại hiệu suất như mong đợi vì bộ nhớ trong không thể so sánh với RAM vật lý.

Về độ bền, Oscal Tank 1 đạt tiêu chuẩn chống nước IP68 và IP69K, cùng chứng nhận MIL-STD-810H cấp quân đội. Chiếc điện thoại này có khả năng chịu được cú rơi từ độ cao 10 mét và áp lực lên đến 1.200 kg. Nó cũng hoạt động hiệu quả trong dải nhiệt độ khắc nghiệt từ -50 độ C đến 70 độ C.

Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị đèn pin LED hai chùm sáng 170 lumen và màn hình chính 2.4K 6.78 inch với tần số quét 120Hz. Tuy nhiên, độ sáng tối đa trên thiết bị chỉ đạt 700 nit, điều này có thể gây khó khăn khi sử dụng dưới ánh nắng mạnh. Màn hình phụ 2 inch ở mặt sau cũng cho phép người dùng xem thông báo một cách tiện lợi.

Đèn pin LED hai chùm sáng 170 lumen rất hữu ích vào ban đêm.

Khi nói đến hiệu suất, Oscal Tank 1 trang bị chip xử lý MediaTek Dimensity 7050 giúp thiết bị hoạt động mượt mà và hỗ trợ kết nối 5G. Cụm camera ở mặt sau cũng khá ấn tượng với camera chính 64 MP và camera chụp đêm 20 MP. Ở mặt trước là camera 50 MP cho nhu cầu chụp ảnh selfie.

Đối với giá bán, Oscal Tank 1 được chào bán ở mức khởi điểm 379,99 EUR (11,6 triệu đồng) cho phiên bản có RAM 12 GB. Với những tính năng nổi bật này, Oscal Tank 1 hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một chiếc điện thoại bền bỉ và hiệu suất cao.