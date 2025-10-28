Sau 24 năm, đây vẫn là phiên bản Windows tốt nhất từng xuất hiện

Mặc dù đã ra đời từ lâu, Windows XP vẫn được coi là một trong những sản phẩm xuất sắc nhất của Microsoft, đồng thời là phiên bản Windows toàn diện nhất từng được phát triển. Windows XP không chỉ định hình một kỷ nguyên mới cho máy tính gia đình mà còn nâng cao tiêu chuẩn về sự tiện lợi và độ tin cậy, tạo nền tảng cho các phiên bản Windows hiện đại.

Vậy những yếu tố nào đã khiến Windows XP được đánh giá cao và luôn tồn tại trong tâm trí người dùng máy tính qua nhiều thế hệ?

Khả năng tương thích vượt trội

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Windows XP là khả năng tương thích ngược. Dù Microsoft thường bị chỉ trích vì các lỗi phần mềm, nhưng XP đã chứng tỏ khả năng chạy tốt nhiều ứng dụng cũ. Nhiều người dùng vẫn nhớ những trải nghiệm thú vị khi chạy các trò chơi thiết kế cho Windows 95 trên XP mà không gặp vấn đề gì.

Tính tương thích của Windows XP là rất đáng xem.

Thậm chí, một số ứng dụng được phát triển cho Windows 10 32-bit cũng có thể hoạt động trên XP nếu được cài đặt đầy đủ các phần mềm phụ thuộc. Điều này thật sự ấn tượng khi xét đến tuổi đời của hệ điều hành này.

Giao diện người dùng đột phá

Trước khi Windows XP ra mắt, giao diện người dùng của Windows khá đơn điệu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của giao diện Luna với bảng màu xanh lam, xanh lá cây và trắng đã tạo ra một cuộc cách mạng.

Giao diện được đánh giá thân thiện nhất so với các phiên bản trước đó.

Windows XP không chỉ mang đến hiệu ứng hình ảnh sống động mà còn thiết kế lại Menu Start, những yếu tố này đã được duy trì trong các phiên bản Windows sau này cho đến Windows 11.

Nhiều phiên bản đặc biệt hấp dẫn

Windows XP không chỉ nổi bật với phiên bản dành cho người dùng gia đình mà còn có nhiều phiên bản chuyên biệt thú vị. Phiên bản 64-bit cho phép người dùng mở rộng giới hạn RAM lên đến 128 GB - một con số khổng lồ vào thời điểm đó.

Media Center là một trong những phiên bản đặc biệt của Windows XP chuyên cho giải trí.

Ngoài ra, Windows XP còn có phiên bản Media Center, hỗ trợ đặc biệt cho các thiết bị ghi hình kỹ thuật số và mang đến giao diện người dùng thân thiện cho việc giải trí. Hay như phiên bản Windows XP chuyên biệt được thiết kế để nhận dữ liệu từ bút cảm ứng nhằm mở đường cho thị trường máy tính bảng.