Xiaomi phát hành HyperOS 3 toàn cầu, bất ngờ với "bến đỗ" đầu tiên

Xiaomi đã chính thức nhấn nút khởi động đợt triển khai HyperOS 3 ra toàn cầu. Đây là phiên bản giao diện mới nhất dựa trên nền tảng Android 16, hứa hẹn mang đến một thiết kế tinh gọn, hiệu suất cải thiện và khả năng liên kết hệ sinh thái chặt chẽ hơn.

Trong một thông báo vào ngày 25/10 trên tài khoản X (Twitter cũ) chính thức, công ty đã xác nhận một động thái khá bất ngờ rằng dòng Xiaomi 15T và 15T Pro là những thiết bị đầu tiên được "nếm" bản cập nhật này, thay vì các mẫu flagship cao cấp nhất.

Xiaomi 15T sẽ nhận được bản cập nhật HyperOS 3 quốc tế đầu tiên.

Các bản dựng ban đầu (OS3.0.3.0.WOEEUXM cho 15T và OS3.0.4.0.WOSEUXM cho 15T Pro) đang được phát hành qua giao thức OTA (qua mạng) và được cho là mang đến cả bản vá bảo mật tháng 10. Đợt cập nhật này bắt đầu tại thị trường Châu Âu trước khi mở rộng ra các khu vực khác.

Điều gây tò mò nhất chính là việc Xiaomi ưu tiên các mẫu 15T tầm trung, trong khi bộ đôi flagship Xiaomi 15 và 15 Ultra (vốn được trang bị chip Snapdragon 8 Elite đầu bảng) vẫn phải chờ đợi. Theo giới quan sát, mẫu 15T Pro, với sức mạnh từ chip Dimensity 9400+, sẽ đóng vai trò như một "nhóm thử nghiệm" toàn cầu đầu tiên cho nền tảng phần mềm mới này.

Theo lộ trình dự kiến của Xiaomi, sau đợt "mở bát" của dòng 15T, các thiết bị tiếp theo sẽ nhận được HyperOS 3 vào tháng 11 sẽ là bộ đôi Xiaomi 15 và 15 Ultra, dòng Redmi Note 14, và dòng Poco F7/X7.

HyperOS 3 sắp triển khai rộng rãi toàn cầu.

Các mẫu máy cũ hơn như Xiaomi 14, Poco F6 và các thiết bị ra mắt trong năm 2024 sẽ nhận được bản cập nhật vào khoảng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

HyperOS 3 được giới thiệu sẽ mang đến một menu nhanh "Hyper Island" mới (dành cho đa phương tiện, điều hướng và thông báo), cùng với hiệu suất nhanh hơn và khả năng đồng bộ hóa mượt mà giữa điện thoại, máy tính bảng và thiết bị đeo. Với bản cập nhật này, Xiaomi đang cho thấy rõ tham vọng thu hẹp khoảng cách về trải nghiệm phần mềm so với iOS của Apple.