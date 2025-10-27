Realme 15 Pro 5G pin "khủng" 7.000mAh, màn hình siêu sáng 6.500 nits

Realme 15 Pro 5G cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và thời lượng pin, đặc biệt màn hình AMOLED 144Hz sắc nét, camera 50MP chụp ảnh khá và các tính năng AI hữu ích. Dù còn điểm hạn chế như thời gian cam kết cập nhật phần mềm không quá dài, chụp ảnh đêm chưa đột phá và đính kèm nhiều ứng dụng rác, song nhìn chung Realme 15 Pro 5G vẫn là smartphone đáng tham khảo.

Realme 15 Pro 5G với camera selfie dạng "giọt nước" truyền thống.

Thiết kế

Ngay khi vừa mở hộp, Realme 15 Pro 5G đã mang lại thiện cảm nhờ phong cách đóng gói đặc trưng của hãng - tông vàng tươi trẻ trung, bên trong đi kèm đầy đủ phụ kiện gồm sạc nhanh 80W, cáp USB Type-C, ốp lưng trong suốt, que lấy SIM và sách hướng dẫn.

Trên tay thực tế, cảm quan người viết đánh giá Realme 15 Pro 5G khá khác biệt nhờ cụm camera vuông ở góc trái thay vì dạng tròn truyền thống của dòng Pro trước đây. Ba ống kính đặt đối xứng, viền kim loại sáng bóng kết hợp với vòng ánh sáng RGB Pulse Light cho phép người dùng tùy chỉnh hiệu ứng khi có thông báo hoặc nghe nhạc.

Máy có độ mỏng 7,7mm và trọng lượng 187gram dù chứa viên pin 7.000mAh. Trải nghiệm cầm nắm khá thoải mái, khung viền nhựa mờ giúp giảm trơn trượt, tuy nhiên mặt lưng bóng dễ bám vân tay nếu không dùng ốp. Thêm một điểm đáng chú ý là Realme 15 Pro 5G đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68/IP69 và độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H.

Thiết kế tươi sáng, thu hút ánh nhìn.

Ngoài ra, trải nghiệm màn hình cũng góp phần làm nổi bật thiết kế tổng thể của Realme 15 Pro 5G. Màn hình AMOLED 6,8-inches đạt độ phân giải 1.280 x 2.800 pixels, tần số quét tối đa 144Hz cho hiệu ứng thị giác sống động, trong khi độ sáng tối đa tới 6.500 nits giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Mặt kính Gorilla Glass 7i cho khả năng chống trầy xước, kết hợp khung viền mảnh khiến mặt trước trông khá hiện đại.

Đặc biệt, thiết bị tích hợp cảm biến vân tay quang học dưới màn hình có độ phản hồi nhanh, nhưng vị trí hơi thấp khiến thao tác bằng một tay đôi lúc chưa thuận tiện. Trải nghiệm thử tính năng đo nhịp tim bằng cảm biến này, kết quả chỉ lệch khoảng 3 - 5bpm so với đồng hồ thông minh là con số đáng để tham khảo trong cuộc sống thường ngày.

Hiệu năng

Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 kết hợp 12GB RAM cho hiệu suất ấn tượng ở tầm giá dưới 15 triệu đồng. Với cấu hình này, Realme 15 Pro 5G mạnh hơn so với Samsung Galaxy S25 FE 5G cùng tầm giá vốn có RAM chỉ 8GB. Còn so với Honor 400 5G, dù có cùng 12GB RAM nhưng Realme 15 Pro 5G mạnh hơn nhờ Snapdragon 7 Gen 4 thay vì Snapdragon 7 Gen 3 như trên smartphone của Honor.

Trong bài kiểm tra Geekbench 6, máy đạt khoảng 1.200 điểm đơn nhân và hơn 3.500 điểm đa nhân, tương đương một số flagship dùng Snapdragon 8 Gen 1. Khi chơi Liên Quân Mobile ở mức đồ họa cao nhất, khung hình ổn định, không có hiện tượng giật lag. Với Genshin Impact, máy cũng duy trì ổn định 55 - 60 khung hình/giây, chỉ hơi ấm vùng giữa mặt lưng sau khoảng 30 phút.

Máy có nhiều ứng dụng rác đi kèm, nhưng có thể xóa được.

Camera cũng góp phần thể hiện sức mạnh xử lý hình ảnh của Snapdragon 7 Gen 4. Trong trải nghiệm chụp thực tế, ảnh từ camera chính 50MP (Sony IMX896, OIS) cho độ chi tiết cao, màu sắc tự nhiên, dải sáng rộng. Khi chuyển sang camera góc siêu rộng 50MP, chất lượng vẫn ổn định, ít méo hình, phù hợp chụp phong cảnh hoặc kiến trúc.

Đặc biệt, khả năng xử lý AI trên chip giúp máy nhận diện khung cảnh nhanh, tự tinh chỉnh màu và độ sáng hợp lý. Chế độ chụp đêm mất khoảng 2 - 3 giây để xử lý lấy sáng tạm ổn chứ không quá ấn tượng, cơ bản giữ được nhiều chi tiết hơn so với chế độ chụp thường. Camera selfie 50MP cũng cho ảnh sắc nét, tông màu da trung thực, phù hợp chụp trong điều kiện đủ sáng. Ngoài chụp, Realme 15 Pro còn có khả năng video 4K (60 khung hình/giây).

Cụm 3 camera sau gồm camera chính 50MP, camera tele x2 và camera góc rộng 0.6x.

Hệ thống tản nhiệt AirFlow VC diện tích 7.000mm2 hoạt động hiệu quả, giúp thân máy không quá nóng ngay cả khi sạc nhanh hoặc chơi game nặng. Phần cứng tối ưu kết hợp cùng nền tảng Realme UI 6.0 dựa trên Android 15 cho trải nghiệm mượt mà, chuyển cảnh nhanh và ổn định. Các tính năng AI như AI Edit Genie (chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói) hay AI Glare Remover (xóa phản sáng) hoạt động tốt, dù đôi khi cần cho máy có thời gian xử lý.

Trong quá trình sử dụng, máy thỉnh thoảng hiển thị thông báo từ các ứng dụng cài sẵn, tuy nhiên người dùng có thể gỡ bỏ dễ dàng. Điều đáng tiếc là Realme chỉ cam kết 2 năm nâng cấp Android và 3 năm bản vá bảo mật - con số hơi ngắn nếu so với chính sách của Samsung hay Google. Dù vậy, với hiệu năng mạnh và hệ thống phần mềm ổn định, Realme 15 Pro 5G vẫn là một trong những lựa chọn đáng giá trong phân khúc tầm trung.

Realme UI 6.0 hoạt động ổn định.

Pin

Pin 7.000mAh thực sự là “điểm vàng” trên Realme 15 Pro 5G. Trong thử nghiệm thực tế, máy đạt hơn 10 tiếng bật màn hình liên tục khi xem YouTube, lướt mạng xã hội và chụp ảnh xen kẽ. Với tần suất sử dụng bình thường (lướt web, chụp hình, nghe nhạc, gọi video), máy hoàn toàn có thể trụ 1,5 - 2 ngày mà không cần sạc. Khi bật chế độ tiết kiệm pin và giới hạn tần số quét 60Hz, thời lượng pin có thể kéo dài đến gần 3 ngày.

Thử nghiệm sạc nhanh 80W cũng cho người viết ấn tượng mạnh: 10 phút đầu đạt 32%, 30 phút đạt 63% và đầy pin sau khoảng 60 phút. Đặc biệt, máy hỗ trợ chế độ “sạc bypass” - khi chơi game, năng lượng được cấp trực tiếp vào hệ thống thay vì qua pin, giúp giảm nhiệt và kéo dài tuổi thọ pin.

Củ sạc 80W đi kèm.

Dù dung lượng lớn, Realme vẫn tối ưu trọng lượng tốt nên không tạo cảm giác cấn hay mỏi tay. Tuy nhiên, do kích thước viên pin lớn, nắp lưng có thể truyền nhiệt rõ hơn khi sạc nhanh hoặc chơi game nặng lâu. Bù lại, đây là một trong số ít smartphone tầm trung năm 2025 có pin 7.000mAh mà vẫn giữ được độ mỏng dưới 8mm.