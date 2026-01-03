Những điều đáng xem ở điện thoại Trung Quốc trong năm nay

Các mẫu điện thoại như Vivo X200 Ultra, Vivo X300 Pro và OPPO Find X9 Pro đã khẳng định vị thế của mình trong danh sách những sản phẩm tốt nhất hiện nay, đồng thời mở rộng thị trường ra ngoài Châu Á.

Dự báo trong năm 2026 cho thấy sự thống trị trong lĩnh vực chụp ảnh sẽ tiếp tục, với các camera lớn hơn và khả năng tinh chỉnh tốt hơn. Các thương hiệu như OPPO và Vivo dự kiến sẽ củng cố vị trí của mình tại thị trường phương Tây, cạnh tranh mạnh mẽ với Xiaomi và Huawei.

Camera vượt trội

Nếu đang tìm kiếm những chiếc camera tốt nhất trên điện thoại, Vivo X200 Ultra, OPPO Find X8 Ultra và Vivo X300 Pro là những lựa chọn hàng đầu. Vivo đã cải tiến đáng kể với X300 Pro so với phiên bản trước, và dự kiến sẽ ra mắt X300 Ultra với ống kính tele 200MP trong tương lai gần. Sự khác biệt của dòng Ultra của Vivo nằm ở khả năng tinh chỉnh, điều đã được thể hiện rõ ràng trên X300 Pro, cho thấy thương hiệu này đang tập trung vào các thuật toán và cảm biến vật lý.

Cùng lúc đó, OPPO và Xiaomi cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào các mẫu Ultra của họ, và sự cạnh tranh giữa các thương hiệu này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị trong năm 2026.

Mở rộng thị trường toàn cầu

Vivo và OPPO đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện tại thị trường phương Tây. OPPO đã giới thiệu Find X9 và X9 Pro tại Anh, trong khi Vivo ra mắt X300 và X300 Pro tại Đức và các quốc gia khác. Mặc dù cả hai thương hiệu vẫn còn hạn chế trong việc quảng bá sản phẩm, điều này sẽ thay đổi trong năm 2026 khi họ quyết tâm mở rộng ra ngoài Châu Á.

Cải tiến công nghệ pin

Các mẫu điện thoại mới nhất từ Trung Quốc cũng đã có những nâng cấp đáng kể về pin. Chiếc OPPO Find X9 Pro sở hữu pin 7.500mAh, cho phép sử dụng liên tục trong 1,5 ngày. Dự kiến, dung lượng pin sẽ tiếp tục tăng lên trên 8.000mAh vào năm 2026 nhờ vào công nghệ pin silicon-carbon, giúp các thương hiệu có thể trang bị pin lớn mà vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ.

Ppin trâu sẽ tiếp tục là điểm nhấn của smartphone Trung Quốc trong năm 2026.

Tương lai của bộ nhớ DRAM

Mặc dù chúng ta đã thấy những chiếc điện thoại với RAM lên tới 1TB và 24GB, nhưng xu hướng này có thể sẽ không kéo dài. Giá DRAM tăng cao có thể khiến các hãng chỉ cung cấp 12GB RAM cho các mẫu điện thoại vào năm 2026, ngay cả với các cấu hình lưu trữ lớn. Điều này có thể trở thành một thách thức trong kỷ nguyên AI, khi ngày càng nhiều thương hiệu tích hợp các mô hình AI vào thiết bị.

Tóm lại, trong năm 2026, OPPO và Vivo sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chụp ảnh, trong khi Xiaomi và Huawei cũng sẽ có những bước tiến đáng kể. Realme hứa hẹn sẽ mang đến những chiếc điện thoại với pin dung lượng lớn nhất, tạo nên một bức tranh đầy hứa hẹn cho thị trường điện thoại di động trong tương lai.