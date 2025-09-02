Vivo Y500 ra mắt: Pin khủng 8.200 mAh, chip Dimensity 7300, giá từ 5,2 triệu đồng

Vivo vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone mới mang tên Vivo Y500, thuộc dòng sản phẩm tầm trung của hãng. Sản phẩm này nổi bật với độ bền ấn tượng, dung lượng pin lớn và hiệu năng mạnh mẽ, theo GSMArena.

Vivo Y500 ra mắt với chất lượng hoàn thiện tuyệt vời

Vivo Y500 được trang bị khả năng kháng nước và chống bụi đạt tiêu chuẩn IP68/69, cho phép máy "lặn" ở độ sâu 1,5 mét trong 24 giờ, đồng thời chịu được áp lực nước cao và nhiệt độ lên đến 80°C. Thiết kế của máy còn bao gồm đệm chống rơi 360 độ đặc trưng của Vivo, với bộ giảm xóc bên trong và lớp kính bảo vệ Diamond Shield cho màn hình AMOLED 6.77 inch Full-HD+ với tần số quét 120Hz.

Một trong những điểm nổi bật của Vivo Y500 là viên pin silicon carbon có dung lượng lên tới 8.200 mAh, với mật độ năng lượng 847Wh/L, cho phép người dùng sử dụng liên tục hơn 18.4 giờ. Máy cũng hỗ trợ sạc có dây 90W, đi kèm với 24 cấp độ bảo vệ để đảm bảo an toàn cho dòng điện, điện áp và nhiệt độ.

Vivo Y500 có pin 8.200 mAh

Về camera, Vivo Y500 sở hữu cảm biến chính 50MP với khẩu độ f/1.8, cùng với camera 2MP hỗ trợ đo độ sâu cho ảnh chân dung. Camera trước 8MP được thiết kế dưới dạng lỗ đục trên màn hình. Sản phẩm chạy trên giao diện người dùng OriginOS 5, dựa trên hệ điều hành Android 15.

Vivo Y500 có ba tùy chọn màu sắc: Glacier Blue, Dragon Crystal Powder và Black. Phiên bản 8GB/128GB có giá khởi điểm 1.399 Nhân dân tệ (khoảng 5,2 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp nhất 12GB/512GB có giá 1.999 Nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu đồng).