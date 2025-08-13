Ra mắt Vivo V60 với pin cực "khủng", 3 camera sau xịn, giá từ 11 triệu đồng

Vivo cuối cùng đã chính thức vén màn Vivo V60, chiếc điện thoại tầm trung mới nhất của hãng, tập trung vào camera. Đây là phiên bản kế nhiệm của Vivo V50, đã được ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 2.

Vivo V60 ra mắt.

Một trong những điểm nổi bật của Vivo V60 là cụm 3 camera sau ZEISS, bao gồm cảm biến Sony IMX882 50 MP với khả năng chống rung quang học (OIS) và zoom quang 3x. Đây là camera tele tương tự như trên Vivo X200.

Cụm camera này cũng bao gồm camera chính Sony IMX766 50 MP với chống rung quang học (OIS) và camera góc siêu rộng 8 MP. Máy được trang bị đèn flash LED Aura Ring, tính năng chụp chân dung bốn mùa AI và chế độ Wedding vLog độc quyền cho thị trường Ấn Độ. Ở mặt trước, điện thoại sở hữu một camera 50 MP với góc nhìn 92 độ.

3 màu của Vivo V60.

Vivo V60 sở hữu màn hình AMOLED cong bốn cạnh kích cỡ 6,77 inch với độ phân giải Full HD+, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 5.000 nit và cảm biến vân tay trong màn hình.

Điện thoại Vivo còn được tích hợp pin 6.500 mAh, hỗ trợ sạc 90W. Dù có pin lớn, máy chỉ mỏng 7,53 mm và nặng 192g (phiên bản màu Xám Sương Mù) nên cho trải nghiệm không nặng nề.

Mẫu smartphone này được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4, kết hợp với RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Điện thoại cũng được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi.

Vivo V60 chạy giao diện người dùng Funtouch OS 15 dựa trên hệ điều hành Android 15. Máy sẽ nhận được 4 năm sử dụng hệ điều hành Android và 6 năm cập nhật bảo mật.

Những điểm nổi bật khác của điện thoại bao gồm: chuẩn IP68 và IP69, hỗ trợ hai SIM, quay video 4K và các tính năng AI, bao gồm Google Gemini.

Điện thoại sẽ được bán tại Ấn Độ với các tùy chọn màu Xám Sương Mù, Xanh Ánh Trăng và Vàng Cát Tường. Giá khởi điểm của Vivo V60 là 36.999 Rupee (khoảng 11 triệu đồng) cho phiên bản 8 GB/128 GB. Điện thoại cũng có các phiên bản RAM 8 GB/ ROM 256 GB, RAM 12 GB/ ROM 256 GB và RAM 16 GB/ ROM 512 GB, sẽ được bán tại Ấn Độ từ ngày 19/8.