Vivo sắp ra mắt kính thực tế hỗn hợp, gia nhập cuộc đua với Apple và Samsung

Ông Han Boxiao, Giám đốc sản phẩm của Vivo, vừa chia sẻ những trải nghiệm đầu tiên đầy hào hứng về thiết bị kính thực tế hỗn hợp (MR) của công ty. Trong một khu trải nghiệm MR được thiết lập, ông đã trực tiếp dùng thử sản phẩm và đăng tải hình ảnh teaser hé lộ một phần thiết kế của chiếc kính. Trước đó, thiết bị này đã được giới thiệu tại "Diễn đàn Bác Ngao" (Boao Forum for Asia) diễn ra tại châu Á vào tháng 3 năm 2025.

Kính thực tế hỗn hợp Vivo Vision có trọng lượng nhẹ, thiết kế tối giản và trải nghiệm xem toàn cảnh ấn tượng.

Ông Boxiao nhấn mạnh ba ấn tượng chính về sản phẩm. Đầu tiên, cảm giác đeo rất thoải mái nhờ trọng lượng siêu nhẹ, tương tự như tai nghe AirPods Max. Thứ hai, thiết kế của kính được ông mô tả là "đẹp đến gây nghiện", với phong cách tối giản, thanh lịch và độ hoàn thiện cao cấp. Cuối cùng, trải nghiệm người dùng, đặc biệt khi xem ảnh toàn cảnh từ chiếc Vivo X200 Ultra sắp ra mắt, mang lại cảm giác "thực sự ngoạn mục".

Theo thông tin từ leaker Digital Chat Station, phiên bản đầu tiên của thiết bị sẽ mang tên Vivo Vision MR - Explorer Edition. Những thông tin này càng củng cố khả năng Vivo sẽ ra mắt chiếc kính cùng với dòng flagship Vivo X300 tại sự kiện lớn tiếp theo của hãng, dự kiến diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay.