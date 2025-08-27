Vivo X300 sẽ là một flagship nhỏ gọn, thay thế cho phiên bản Pro mini

Vivo dự kiến sẽ ra mắt dòng điện thoại X300 vào khoảng tháng 9 năm nay, với trang bị chip Dimensity mới nhất và camera được cải tiến. Theo thông tin từ leaker Yogesh Brar, mẫu cơ bản của X300 có thể sẽ mang đến một bất ngờ thú vị: thiết kế nhỏ gọn hơn, dễ dàng cầm nắm và bỏ vào túi quần.

Ảnh minh hoạ

Mặc dù chưa công bố kích thước màn hình, nhưng Brar cho biết: "Hiện tại không cần X300 Pro Mini nữa...", cho thấy rằng X300 có thể trở thành một trong những flagship nhỏ gọn hàng đầu trong năm 2025 và 2026. Để so sánh, Vivo X200 sở hữu màn hình 6,67 inch và nặng 197 gram, trong khi phiên bản X200 Pro Mini được thu gọn xuống còn 6,31 inch và nặng 187 gram. Hiện vẫn chưa rõ Vivo sẽ định vị X300 và X300 Pro Mini như thế nào nếu mẫu tiêu chuẩn thực sự có thiết kế nhỏ gọn.

Về camera, Vivo X300 dự kiến sẽ được trang bị cảm biến chính 200MP (1/1.4 inch), nâng cấp so với cảm biến Sony IMX921 50MP (1/1.56 inch) trên X200. Ngoài ra, máy có thể có ống kính góc siêu rộng 50MP và camera tele 50MP Sony IMX882 (1/1.95 inch) với khả năng zoom quang 3x, đồng thời camera tele cũng có thể đảm nhiệm vai trò camera macro.

Chiếc điện thoại này đã xuất hiện trên Geekbench 6.3.0, với chip Dimensity 9500, đạt 2.352 điểm trong bài kiểm tra lõi đơn và 7.129 điểm trong bài kiểm tra đa lõi. Tháng trước, có thông tin cho rằng X300 Pro Mini sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến IMX882 cho camera tele 3x.

Sẽ rất thú vị để xem Vivo định vị X300 tiêu chuẩn trong dòng sản phẩm này như thế nào—liệu nó có trở thành một flagship nhỏ gọn thực thụ hay chỉ là một sản phẩm nằm giữa X300 Pro Mini và X300 Pro.