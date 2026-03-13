Smartphone camera 200MP siêu bền với thời lượng pin gấp 7 lần iPhone 17 Pro

Energizer P30K Apex nổi bật với viên pin dung lượng khủng lên tới 30.000mAh, hứa hẹn trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng ưu tiên thời gian sử dụng pin hơn là thiết kế mỏng nhẹ.

Energizer P30K Apex cung cấp thời lượng pin gấp 7 lần iPhone 17 Pro.

Nếu thông số kỹ thuật được công bố là chính xác, Energizer P30K Apex có thể trở thành một trong những smartphone có thời lượng pin lâu nhất hiện nay. Energizer cho biết, thiết bị có thể hoạt động lên đến 1 tháng ở chế độ chờ hoặc sử dụng nhẹ, tương đương tổng dung lượng của khoảng 7 viên pin iPhone 17 Pro. Mặc dù thời gian sử dụng thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng, nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn so với dung lượng pin 4.000-7.000mAh thường thấy trên các smartphone hiện tại.

Energizer P30K Apex cũng hỗ trợ sạc nhanh 66W qua cổng USB-C, giúp giảm thời gian sạc pin, mặc dù việc nạp đầy viên pin 30.000mAh vẫn cần một khoảng thời gian đáng kể.

Về phần cứng, Energizer P30K Apex được trang bị chip MediaTek Dimensity 7300, kết hợp với 12 GB bộ nhớ RAM và 512 GB bộ nhớ trong, đủ sức xử lý tốt các ứng dụng hàng ngày, đa nhiệm và chơi game ở mức độ vừa phải.

Màn hình của Energizer P30K Apex có kích thước lớn 6,95 inch với độ phân giải 2460 x 1080 pixel giúp mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét. Hệ thống camera cũng rất ấn tượng với camera chính 200MP, cùng camera phụ 50MP và 5MP, trong khi camera trước 50MP phục vụ chụp ảnh selfie. Mặc dù chất lượng hình ảnh thực tế phụ thuộc vào khả năng xử lý, nhưng thông số kỹ thuật trên giấy tờ rất đáng chú ý.

Độ bền của Energizer P30K Apex cũng là một điểm mạnh khi sản phẩm đạt chuẩn IP69K, có khả năng chống bụi, nước và chịu được áp suất cao. Chiếc điện thoại này hướng đến đối tượng người lao động, du khách và những người yêu thích hoạt động ngoài trời.

Energizer P30K Apex được dự kiến ra mắt vào tháng 6/2026 với mức giá 399 EUR (tương đương khoảng 12,11 triệu đồng). Nếu thực sự đáp ứng được những lời hứa về thời lượng pin, Energizer P30K Apex có thể thu hút những người dùng đang mệt mỏi với việc sạc pin hàng ngày và sẵn sàng đánh đổi thiết kế mỏng nhẹ để có được thời gian sử dụng pin cực dài.