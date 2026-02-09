Honor X80 sẽ sớm ra mắt với chip Snapdragon 6-series, pin "khủng" 10.000 mAh

Honor vừa ra mắt bộ đôi smartphone Honor WIN và WIN RT, trang bị chip Snapdragon 8-Series và pin dung lượng 10.000 mAh, nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ người dùng. Không dừng lại ở đó, hãng đang phát triển một chiếc điện thoại tầm trung mới mang tên Honor X80, hứa hẹn sẽ có hiệu năng mạnh mẽ và pin dung lượng cao, theo Gizmochina.

Honor X80 sẽ sở hữu màn hình OLED kích thước 6.81 inch với thiết kế phẳng và các góc máy được bo tròn mềm mại. Màn hình này có độ phân giải 1.5K sắc nét và hỗ trợ tần số quét 120Hz, hứa hẹn mang đến chất lượng hiển thị tuyệt vời với hình ảnh sắc nét, màu sắc rực rỡ và mượt mà.

Bên trong, Honor X80 đang được thử nghiệm với chipset Snapdragon 6 thế hệ mới, có thể là SM6850. Tuy nhiên, thông tin này có phần mâu thuẫn với những chia sẻ trước đó, khi nguồn tin này từng cho rằng thiết bị sẽ được trang bị vi xử lý thuộc dòng Snapdragon 7-series, vốn có hiệu năng cao hơn.

Honor X80 cũng sẽ được trang bị viên pin dung lượng lớn 10.000 mAh, đã được cơ quan 3C của Trung Quốc phê duyệt, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng 2-3 ngày của người dùng. Hiện tại, thông tin về công nghệ sạc của pin này vẫn chưa được công bố.

Để so sánh, Honor X70 ra mắt vào tháng 7 năm ngoái sở hữu màn hình OLED 6.79 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz, chip Snapdragon 6 Gen 4 và pin 8.300 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W. Phiên bản 512GB của Honor X70 còn hỗ trợ sạc không dây.

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về thời điểm ra mắt của Honor X80. Ngoài ra, các rò rỉ mới nhất cho biết Honor đang có kế hoạch tiêu chuẩn hóa pin dung lượng 10.000 mAh trên các dòng X, Power và WIN, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh về thời lượng pin.

Đồng thời, dòng Magic thế hệ tiếp theo cũng được kỳ vọng sẽ có những nâng cấp đáng kể vào cuối năm nay, với màn hình lớn hơn khoảng 6.85 inch cùng nhiều cải tiến phần cứng mạnh mẽ.