Hãng ô tô lấn sân sản xuất tên lửa siêu thanh cho quân đội Hàn Quốc

Hyundai Rotem, công ty con chuyên về quốc phòng và đường sắt thuộc Tập đoàn Ô tô Hyundai, đã chính thức khởi động dự án hợp tác cùng Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD). Mục tiêu của liên minh này là làm chủ công nghệ tên lửa đạt vận tốc trên Mach 5 (khoảng 6.125 km/h), cho phép thực hiện các đòn tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu chỉ trong vài giờ.

Điểm mấu chốt của dự án này nằm ở hệ thống đẩy HyCore – công nghệ đã được Hyundai Rotem và ADD âm thầm phát triển từ năm 2018.

Hyundai hướng tới mục tiêu sản xuất tên lửa siêu thanh.

Khác với tên lửa thông thường, hệ thống HyCore lấy oxy trực tiếp từ tầng khí quyển trên cao để duy trì quá trình đốt cháy liên tục. Trong các cuộc thử nghiệm vào năm 2024, nguyên mẫu này đã vượt qua mốc Mach 6 ở độ cao 23 Km, cung cấp dữ liệu quý giá để hãng tự tin khẳng định cột mốc sản xuất hàng loạt vào năm 2035 là hoàn toàn khả thi.

Ngày nay, vũ khí siêu thanh được coi là "kẻ thay đổi cuộc chơi" bởi hai yếu tố là tốc độ cực cao và khả năng cơ động linh hoạt. Điều này khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất cũng gặp khó khăn trong việc đánh chặn.

Ông Yang Uk, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, nhận định: "Vũ khí này cho phép Hàn Quốc tấn công các cơ sở trọng yếu của đối phương một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất". Dù Hàn Quốc đã có dòng tên lửa Hyunmoo uy lực, nhưng việc sở hữu tên lửa siêu thanh là bước đi tất yếu để mở rộng khả năng răn đe ra ngoài phạm vi bán đảo.

Ảnh minh họa.

Hàn Quốc đang nỗ lực bám đuổi các cường quốc đã vận hành tên lửa siêu thanh như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Trong khu vực:

- Trung Quốc: Đã vận hành hệ thống DF-17 từ năm 2019 và đang sản xuất các biến thể đạt Mach 7 với chi phí thấp hơn.

- Triều Tiên: Liên tục thử nghiệm công nghệ này từ năm 2021.

- Nhật Bản: Đang phát triển tên lửa riêng và dự kiến triển khai hệ thống đánh chặn nội địa vào năm 2027.

Việc lấn sân sang tên lửa siêu thanh, kết hợp với việc sở hữu công ty robot Boston Dynamics, cho thấy Hyundai đang quyết tâm trở thành một tập đoàn công nghệ đa năng, dẫn đầu từ mặt đất cho đến không gian và quốc phòng.