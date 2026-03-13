5 thứ giúp smartphone Samsung ghi điểm trong lòng fan

Giới công nghệ từng rất mong chờ sự kiện Galaxy Unpacked của Samsung, chờ xem công ty sẽ đưa điện thoại của mình lên một tầm cao mới như thế nào. Nhưng trong vài năm qua, sự nhiệt tình đó đã giảm dần và cuối cùng biến thành sự hoài nghi.

Với sự ra mắt của dòng Galaxy S26, nhiều người tỏ ra khá thất vọng. Công ty cần thực hiện một số thay đổi nghiêm túc đối với dòng sản phẩm của mình để lấy lại sự quan tâm của người dùng đối với các flagship của hãng.

1. Pin dung lượng lớn hơn

Các flagship của Samsung đang tụt hậu nghiêm trọng so với các "đối thủ" cạnh tranh về dung lượng pin. Phần lớn điều này là do công ty ngần ngại sử dụng pin silicon-carbon, loại pin cho phép mật độ năng lượng cao hơn.

Cụ thể, Galaxy S26 Ultra vẫn đi kèm với pin 5.000mAh — dung lượng không thay đổi kể từ Galaxy S20 Ultra. Điều đó có nghĩa là kể từ khi Samsung ra mắt dòng Ultra của thiết bị Galaxy S, hãng chưa hề tăng dung lượng pin.

Ảnh minh họa.

Đối với các mẫu Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus tiêu chuẩn, Samsung đã tăng dung lượng pin. Tuy vậy, sự tiến bộ này cũng rất nhỏ.

2. Giảm sự chênh lệch giữa phiên bản tiêu chuẩn và Ultra

Đã có thời điểm dòng điện thoại cao cấp của Samsung cân bằng tốt về tính năng. Tuy nhiên, trong vài năm qua, trọng tâm đã thay đổi rõ rệt. Trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm trở thành điểm nhấn của các sản phẩm, nâng cấp phần cứng chỉ tập trung vào phiên bản Galaxy S Ultra. Các phiên bản tiêu chuẩn và Plus của dòng Galaxy S gần như chỉ còn là phần chú thích.

Dễ thấy, Galaxy S26 và Galaxy S23 hầu như không thay đổi trong 3 năm. Cả Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus đều có tốc độ sạc tương tự như Galaxy S23. Về cấu hình camera, độ phân giải và zoom quang học của ống kính không thay đổi.

Ảnh minh họa.

Kết quả là, các "đối thủ" ở phân khúc tầm trung thường vượt trội hơn Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus trên nhiều phương diện, đặc biệt là về dung lượng pin và tốc độ sạc.

Ngay cả trong hệ sinh thái của Samsung, Galaxy S25 FE cũng đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người tìm kiếm các tính năng của flagship với mức giá tốt hơn. Sản phẩm cung cấp mức giá tốt hơn và thông số kỹ thuật tương đương với Galaxy S26.

3. Zoom quang học tốt hơn trên các thiết bị

Samsung đã cải thiện khẩu độ trên các ống kính camera của Galaxy S26 Ultra (đặc biệt là ống kính 200MP và 50MP), giúp cải thiện hiệu suất chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, hãng cũng cần cải thiện thêm các ống kính, đặc biệt là về zoom quang học.

Ảnh minh họa.

"Ông trùm" công nghệ Hàn Quốc đã loại bỏ tính năng zoom quang học 10x khỏi camera sau của Galaxy S Ultra. Trên Galaxy S26 Ultra, ống kính góc rộng 200MP có khả năng zoom quang học 2x. Đối với Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus, ống kính góc rộng 50MP cũng có khả năng zoom quang học 2x.

Đây chỉ là mức tối thiểu. Samsung nên đi đầu trong đổi mới camera, đặc biệt là với Galaxy S26 Ultra.

Hiện tại, Xiaomi 17 Ultra là một trong những chiếc điện thoại Android có camera tốt nhất nhờ công nghệ camera tiên tiến. Máy có camera kính tiềm vọng có khẩu độ thay đổi, tiêu cự thay đổi và cảm biến lớn. Điều này mang lại rất nhiều tính linh hoạt.

4. Sạc nhanh hơn

Dung lượng pin của dòng Galaxy S26 không phải là thứ duy nhất bị tụt hậu — tốc độ sạc của chúng cũng vậy.

Thiết bị duy nhất trong dòng này được nâng cấp tốc độ sạc là Galaxy S26 Ultra, giờ đây hỗ trợ sạc 60W. Mặc dù đây là một cải tiến nhưng đã quá muộn. Trên thực tế, chúng vẫn thua kém so với các "đối thủ" cạnh tranh.

Ảnh minh họa.

Điện thoại thông minh Samsung sử dụng giao thức USB PD PPS trong khi các thiết bị khác sử dụng cùng giao thức này đã có tốc độ sạc vượt trội hơn. Ví dụ điển hình là Xiaomi 17 Ultra với khả năng hỗ trợ sạc 90W PD PPS.

Điều này cho thấy Samsung còn rất nhiều tiềm năng để cải thiện các thiết bị của mình. Đặc biệt, Galaxy S26 tiêu chuẩn vẫn chỉ hỗ trợ sạc 25W, khiến thời gian sạc kéo dài khá lâu.

5. Ít phụ thuộc vào các tính năng AI

Kể từ dòng Galaxy S24, các sản phẩm cao cấp của Samsung đã tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI). Khi Generative AI còn khá mới mẻ, việc thử nghiệm các tính năng khác nhau rất thú vị. Tuy nhiên, nhiều tính năng không cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

Ảnh minh họa.

Dòng Galaxy S25 và Galaxy S26 đã tập trung nhiều hơn vào AI. Nhưng trên hết, các tính năng AI này không thực sự hữu ích. Ví dụ, AI của Samsung hầu như không thể phiên âm giọng nói khi người dùng nói tiếng Anh. Việc tập trung vào AI cũng không hấp dẫn vì nhiều người lo ngại về các vấn đề bảo mật tiềm ẩn.

Samsung vẫn là thương hiệu smartphone Android lớn nhất về thị phần nhưng không còn là những người dẫn đầu trong việc sản xuất những chiếc điện thoại Android tốt nhất.

Mặc dù màn hình bảo mật của Galaxy S26 Ultra khá thú vị nhưng thiết bị không sở hữu tính năng đột phá nào. Giới chuyên gia kỳ vọng Galaxy S27 Ultra của năm sau sẽ khác và chúng ta sẽ thấy những cải tiến phần cứng đáng tiền hơn từ nhà sản xuất.