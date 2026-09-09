Siêu phẩm smartphone màn hình gập 3 mới xuất hiện với màn hình 10,2 inch

Ngay trước thềm ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, Huawei Mate XT 2 Ultimate Design với màn hình gập 3 đã được trình làng.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design.

Đây thực chất là sản phẩm thứ ba trong dòng Mate XT của "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc, tiếp nối thành công của phiên bản đầu tiên mang tính đột phá ra mắt năm 2024 và phiên bản thế hệ thứ hai (dòng "s") vào năm ngoái.

Thông số kỹ thuật ấn tượng của Huawei Mate XT 2 Ultimate Design:

- Màn hình OLED chính 10,2 inch, độ phân giải 3184 x 2232 pixel và công nghệ tần số quét 90Hz;

- Màn hình OLED phụ 6,5 inch, độ phân giải 2442 x 1140 pixel và hỗ trợ tần số quét 120Hz;

- Màn hình bảo mật (tùy chọn);

- Vi xử lý Kirin 9050 Pro;

- Hệ điều hành HarmonyOS 7.0;

- RAM 16GB;

- Các tùy chọn bộ nhớ trong: 256GB, 512GB, 1TB và 2TB;

- Camera chính phía sau 50MP với công nghệ chống rung quang học (OIS) và khẩu độ biến thiên f/1.49-f/4.0;

- Camera góc siêu rộng 40MP với khẩu độ f/2.2;

- Camera tele tiềm vọng 50MP với khẩu độ f/2.2;

- Camera trước 8MP với khẩu độ f/2.4;

- Camera phụ mặt ngoài 8MP với khẩu độ f/2.4;

- Pin 5.600mAh;

- Hỗ trợ sạc có dây 66W;

- Công nghệ sạc không dây 50W;

- Chuẩn kháng nước và bụi IP58 và IP59; Bluetooth 6.0;

- Cổng USB Type-C 3.1;Kích thước 219,2 x 157,2 x 3,5-4mm (khi mở ra);

- Kích thước 77 x 157,2 x 12,3mm (khi gập lại);

- Trọng lượng 299 gram;

- Các tùy chọn màu sắc: tím, đen và trắng.

Đúng vậy, rõ ràng là Huawei đang học hỏi chiến lược của Samsung.

Mặc dù Huawei là công ty đầu tiên trên thế giới công bố smartphone màn hình gập 3 cách đây hai năm nhưng Samsung đã nhanh chóng đáp trả bằng chiếc Galaxy Z TriFold với thiết kế khác biệt hoàn toàn về bản chất.

Giờ đây, Mate XT 2 lại có phần giống với mẫu điện thoại màn hình gập ba đầu tiên (và duy nhất tính đến nay) của Samsung hơn là các thế hệ tiền nhiệm của chính mình; máy sử dụng hai màn hình riêng biệt thay vì một màn hình duy nhất gập ra ngoài để đảm nhận nhiều vai trò ở các kích thước 10,2, 7,9 và 6,4 inch.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design.

Đúng vậy, màn hình 10,2 inch mới sẽ gập vào trong để được bảo vệ tốt hơn khỏi va đập và trầy xước khi người dùng sử dụng màn hình phụ 6,5 inch (có tần số quét 120Hz và độ sáng lên tới 6500 nit). Đó là một con số ấn tượng, được cân bằng hoàn hảo bởi độ mỏng đáng kinh ngạc của sản phẩm: chỉ từ 3,5 đến 4mm khi mở rộng màn hình chính và 12,3mm khi không sử dụng màn hình cỡ lớn.

Điều này về cơ bản khiến Huawei Mate XT 2 (phiên bản Ultimate Design) mỏng hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở mọi khía cạnh; và tất nhiên, tân binh này cũng nhẹ hơn một chút... dù sở hữu màn hình chính lớn hơn.

Mức giá ... không hề rẻ

- 19.999 nhân dân tệ (khoảng 77,5 triệu đồng) cho bản bộ nhớ 256GB;

- 21.999 nhân dân tệ (khoảng 85,3 triệu đồng) cho bản bộ nhớ 512GB;

- 23.999 nhân dân tệ (khoảng 93,1 triệu đồng) cho bản bộ nhớ 1TB;

- 24.999 nhân dân tệ (khoảng 96,9 triệu đồng) cho bản có bộ nhớ 1TB và màn hình chống nhìn trộm (Privacy Display);

- 29.999 nhân dân tệ (khoảng 116,3 triệu đồng) cho bản có bộ nhớ 2TB.

Ngay cả khi so sánh với mức giá dự kiến ​​của Apple cho chiếc iPhone Ultra, đây vẫn là một khoản tiền lớn... nhưng mức giá đó hoàn toàn hợp lý. Xét cho cùng, đây hiện là đỉnh cao của sự đổi mới trong thiết kế điện thoại thông minh và mức giá tại Trung Quốc của Mate XT 2 cũng không chênh lệch nhiều so với giá mà Samsung từng áp dụng cho thế hệ đầu tiên của Galaxy Z TriFold (với số lượng hạn chế) tại Mỹ.

Hơn nữa, thiết kế gập đôi (vốn đòi hỏi chi phí cực lớn để hoàn thiện) không phải là điểm tinh xảo duy nhất ở đây; hệ thống camera, dung lượng pin, tốc độ sạc, tùy chọn màn hình chống nhìn trộm và thậm chí cả chuẩn kháng nước, kháng bụi đều là những yếu tố... cực kỳ khó bị vượt qua bởi các sản phẩm tương tự trong tương lai gần.

Xét cho cùng, Galaxy Z TriFold lại thua kém Huawei Mate XT 2 ở hầu hết mọi khía cạnh, từ công suất sạc (45W có dây và 15W không dây) cho đến hệ thống camera phụ và chuẩn kháng nước, bụi.

Nên mua Huawei Mate XT 2 Ultimate Design hay chờ đợi iPhone Ultra?

Tiếc thay, Huawei Mate XT 2 hiện chỉ được bán tại Trung Quốc. Ngay cả khi bạn có đủ khả năng chi trả và sẵn sàng chờ đợi vài tuần, hãy cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu của mình và các tình huống sử dụng thực tế của một sản phẩm sở hữu màn hình 10,2 inch và 6,5 inch.

Galaxy Z Fold 8 và chiếc iPhone Ultra sắp ra mắt sẽ chiếm ưu thế về mặt tiện dụng nhưng nếu bạn muốn khiến bạn bè phải trầm trồ ghen tị khi sở hữu một thiết bị bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, đây chắc chắn là sản phẩm ấn tượng hơn.