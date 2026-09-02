iPhone màn hình gập trong tương lai sẽ có bút cảm ứng?

Theo nhiều nguồn tin, chiếc iPhone màn hình gập nhiều khả năng sẽ giống như một chiếc iPad mini khi mở ra. Với việc sở hữu màn hình lớn hơn cùng các tính năng đa nhiệm chuyên biệt khiến chiếc iPhone màn hình gập này mang dáng dấp của một chiếc iPad. Do đó, nhiều chuyên gia kỳ vọng sản phẩm này có thể hoạt động với Apple Pencil.

Ảnh concept iPhone màn hình gập và bút cảm ứng.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg Apple đã cân nhắc kỹ lưỡng ý tưởng này, bất chấp việc chúng đi ngược lại triết lý của Steve Jobs về việc không trang bị bút cảm ứng cho iPhone. Suy cho cùng, iPhone Ultra sẽ có diện tích màn hình lớn hơn và người dùng sẽ muốn tận dụng tối đa lợi thế đó.

Liệu Apple có thực sự phát triển bút cảm ứng cho iPhone Ultra?

Câu trả lời là có. Gurman từng cho biết, "gã khổng lồ" công nghệ tại Cupertino không chỉ lên kế hoạch ra mắt Apple Pencil cho iPhone màn hình gập mà còn tạo ra các bản mẫu để thử nghiệm nội bộ.

Ảnh minh họa.

Phiên bản thử nghiệm tiền sản xuất có kích thước ngắn hơn so với các phiên bản dành cho iPad; điều này hoàn toàn hợp lý khi xét đến sự chênh lệch về chiều cao giữa iPad và chiếc iPhone Ultra sắp ra mắt.

Thực tế, Apple cũng đã tính đến phương án gắn bút vào cạnh bên của iPhone màn hình gập – tương tự cách gắn trên iPad để vừa cất giữ vừa sạc pin. Tuy nhiên, công ty sau đó đã hủy bỏ các kế hoạch này do gặp phải nhiều hạn chế.

Tại sao Apple lại hủy bỏ dự án bút Pencil cho iPhone Ultra?

Khả năng cao là Apple sẽ không ra mắt phụ kiện này" cùng với chiếc "iPhone màn hình gập vào tháng tới". Lý do là việc gắn bút bằng nam châm vào cạnh iPhone có thể gây khó khăn cho thao tác gập hoặc mở máy.

Ảnh minh họa.

Thứ hai, và quan trọng hơn là đầu nhọn của bút cảm ứng có thể làm hỏng lớp bề mặt tương đối mềm của màn hình gập. Chúng cũng có thể để lại các vết hằn (tương tự như khi dùng móng tay tác động lên màn hình), làm giảm đi trải nghiệm cao cấp tuyệt đối mà Apple đang hướng tới.

Ở thời điểm hiện tại, việc trang bị Apple Pencil cho thế hệ iPhone Ultra đầu tiên có thể là điều khó khả thi. Tuy nhiên, Apple có thể tích hợp bút cảm ứng cho các phiên bản iPhone Ultra kế nhiệm sau này.

Khi công nghệ màn hình gập trở nên bền bỉ hơn về mặt vật lý, hoặc Apple tìm ra cách chế tạo loại bút cảm ứng mới với đầu bút mềm hơn, hãng có thể sẽ ra mắt chúng như một phụ kiện tùy chọn cho một phiên bản iPhone Ultra trong tương lai.