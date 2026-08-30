Huawei ra mắt Mate XT 2 với màu tím và thiết kế gập mới

Huawei vừa công bố thiết kế của mẫu điện thoại gập ba Mate XT 2, và sản phẩm này hoàn toàn khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Thay vì cơ chế gập hình chữ Z như Mate XT đời đầu, Mate XT 2 sử dụng cơ chế gập hình chữ U. Theo hình ảnh chính thức, kiểu gập này tương tự như thiết kế của Samsung, mặc dù thứ tự các mặt gập có sự khác biệt. Trong khi Galaxy Z Tri-Fold mở từ bên trái, Mate XT 2 mở từ bên phải.

Một trong những ưu điểm nổi bật của thiết kế hình chữ U là khả năng bảo vệ màn hình bên trong. Khi gập hoàn toàn, màn hình mềm sẽ nằm gọn bên trong thân máy, giảm thiểu nguy cơ nứt màn hình do va chạm. Điều này đặc biệt quan trọng, khi mà chi phí thay thế màn hình cho Mate XT đời đầu lên tới 4.999 nhân dân tệ (khoảng 19,4 triệu đồng), mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng muốn sở hữu một chiếc điện thoại gập ba với không gian màn hình rộng rãi.

Màn hình bên ngoài của Mate XT 2 cũng đáng chú ý, với camera trước được thiết kế trong một phần khoét hình viên thuốc, tương tự như các flagship khác của Huawei. Thiết kế này cho phép nhận diện khuôn mặt 3D, giống như những thông tin rò rỉ về Pura 90 Ultra. Ở mặt sau, cụm camera vẫn giữ nguyên hình bát giác như năm ngoái.

Về hiệu năng, Huawei dự kiến trang bị chip Kirin 9030S cho Mate XT 2, chip này đã được giới thiệu trên Pura 90 Pro và Pura 90 Pro Max, và hiện đang được sử dụng trong nhiều sản phẩm cao cấp của hãng. Chip Kirin 9030S bao gồm một lõi siêu mạnh với tốc độ 2.69GHz, ba lõi lớn 2.15GHz và bốn lõi trung bình 1.62GHz, kết hợp với GPU Maleoon 935F hoạt động ở tốc độ 933MHz.

Mate XT 2 sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên chạy hệ điều hành HarmonyOS 7, với Ark Engine tích hợp mô hình lớn được huấn luyện trên hơn 2 tỷ điểm dữ liệu, giúp tăng hiệu suất lên 15% trong khi vẫn giữ mức tăng trưởng tải hàng năm dưới 10%.

Mặc dù Huawei chưa công bố ngày ra mắt chính thức, nhưng với thiết kế đã được tiết lộ, một sự kiện ra mắt chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian tới.