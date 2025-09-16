NÓNG: Người dùng Galaxy S25 đón tin vui trước iPhone 16

Chương trình Beta của One UI 8 đã chính thức khép lại cho người dùng Galaxy S25, có nghĩa người dùng hiện đã có thể nhận được bản nâng cấp lớn mà họ mong đợi. Điều thú vị, Samsung đã chọn thời điểm ngay trước khi iOS 26 triển khai cho người dùng iPhone 16.

One UI 8 đã chính thức cập bến dòng Galaxy S25.

Samsung thông báo rằng những người tham gia chương trình thử nghiệm Beta sẽ dần dần nhận được bản cập nhật, chuyển hệ điều hành và giao diện One UI từ trạng thái Beta sang phiên bản ổn định. Bản cập nhật mới mang mã BYI3, có dung lượng 555 MB, được phát hành cho các mẫu Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra, đồng thời bao gồm bản vá bảo mật tháng 9/2025.

Những người dùng đã tham gia chương trình Beta và đang sử dụng bản dựng ZYI3 sẽ là những người đầu tiên nhận được bản cập nhật ổn định này. Dự kiến, Samsung sẽ sớm mở rộng bản cập nhật BYI3 cho toàn bộ dòng Galaxy S25, với thông tin rò rỉ cho thấy quá trình này sẽ bắt đầu vào ngày 18/9.

Người dùng Galaxy S25 hiện đang sử dụng bản Beta sẽ không cảm thấy bất ngờ với bản nâng cấp này vì họ đã có cơ hội trải nghiệm những tính năng mới nhất. Với phần mềm đã ở trạng thái ổn định, người dùng có thể mong đợi một trải nghiệm mượt mà và đáng tin cậy hơn.

Đây sẽ là câu trả lời của Samsung đối với iOS 26 mà Apple chuẩn bị phát hành.

Hiện tại, Samsung sẽ không phát hành thêm bất kỳ bản cập nhật One UI 8 Beta nào và sẽ không có hỗ trợ chính thức cho các phiên bản và ứng dụng Beta. Cửa sổ phản hồi cũng đã ngừng hoạt động, vì vậy người dùng được khuyến nghị nâng cấp lên phiên bản chính thức càng sớm càng tốt.

Trước khi thực hiện nâng cấp, người dùng nên sao lưu dữ liệu điện thoại của mình. Họ có thể sử dụng tính năng sao lưu đám mây tạm thời trong cài đặt của hệ thống. Bên cạnh đó, hãy đảm bảo kết nối internet ổn định và không bị giới hạn băng thông để quá trình tải xuống và cài đặt diễn ra suôn sẻ.

Dựa trên Android 16, One UI 8 mang đến nhiều tính năng mới cho thiết bị Galaxy của người dùng, bao gồm cải tiến trong các công cụ AI nhằm nâng cao khả năng đa nhiệm và năng suất. Nhiều ứng dụng gốc cũng đã được nâng cấp với các tính năng mới và cải tiến.