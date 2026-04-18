Sắp ra mắt smartphone có pin 11.000 mAh cực "khủng"

Honor Win và Win RT là những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên ra mắt với pin 10.000mAh. Sau đó là Honor Power2 với viên pin 10.080mAh. Giờ đây, một thông tin rò rỉ mới cho thấy công ty đang nghiên cứu một smartphone pin "khủng" hơn.

Theo nguồn tin Digital Chat Station, Honor đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm một viên pin mới với dung lượng định mức 10.690mAh và năng lượng định mức 40,41Wh.

Honor Power2.

Chiếc smartphone này được kỳ vọng cung cấp dung lượng điển hình là 11.000mAh hoặc cao hơn. Dự kiến, viên pin này có thể sẽ ra mắt trong phiên bản kế nhiệm của Power2.

Honor Power2 có viên pin Si/C 10.080mAh, cung cấp hơn 20 giờ phát video. Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc ngược có dây 27W, có thể trở thành cục sạc dự phòng.

Đáng chú ý, Honor X80 sắp ra mắt cũng được đồn đoán sẽ trang bị viên pin 10.000mAh.

Những chiếc smartphone pin "khủng" này đang đáp ứng nhu cầu cực lớn của người dùng với giá bán phải chăng, cung cấp thời lượng pin dài nhưng không cồng kềnh.