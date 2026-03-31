HONOR nhá hàng bộ đôi 600 và 600 Pro với phím AI vật lý, thiết kế tựa iPhone 17 Pro

Vài ngày sau khi những hình ảnh rò rỉ đầu tiên xuất hiện, HONOR đã chính thức khởi động chiến dịch quảng bá cho bộ đôi smartphone HONOR 600 và 600 Pro. Hãng công nghệ này vừa công bố một trang web đặc biệt dành riêng cho thị trường Malaysia nhằm tạo không khí hứng khởi trước thềm ra mắt sản phẩm.

Chiến dịch quảng bá lần này tập trung vào ba điểm nhấn chính: thiết kế mới, trí tuệ nhân tạo và hệ thống camera thế hệ tiếp theo. Theo các thông tin rò rỉ, ngôn ngữ thiết kế của dòng HONOR 600 có thể sẽ chịu ảnh hưởng từ bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max của Apple.

Điểm nổi bật về trí tuệ nhân tạo được cho là sẽ bao gồm một nút bấm vật lý chuyên dụng nằm trên cạnh viền của máy. Về khả năng chụp ảnh, cả hai thiết bị được dự đoán sẽ trang bị cảm biến camera chính lên tới 200MP, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội.

Về hiệu năng, phiên bản HONOR 600 tiêu chuẩn đã vô tình lộ diện trên nền tảng chấm điểm Geekbench với bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4. Mặc dù hãng đã phát hành một đoạn video giới thiệu ngắn để thu hút sự chú ý, ngày ra mắt chính thức của dòng sản phẩm này vẫn còn là một bí ẩn. Người hâm mộ có lẽ sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa để nhận được thông tin cuối cùng từ nhà sản xuất.