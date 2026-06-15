Cảm biến quả bóng World Cup 2026 lần đầu "lên tiếng", giữ công bằng cho Thụy Điển

Chiến thắng 5 - 1 của Thụy Điển trước Tunisia tại World Cup 2026 không chỉ gây ấn tượng bởi tỷ số cách biệt mà còn để lại một tình huống công nghệ đáng chú ý. Khi đó, bàn thắng nâng tỷ số lên 4 - 1 của Mattias Svanberg khiến cả sân vận động phải chờ đợi trong ít phút trước khi được công nhận.

Tình huống cực khó đoán định

Cảm biến xác định bóng đã chạm chân cầu thủ hay chưa, để trọng tài đưa ra một quyết định quan trọng về bàn thắng.

Tình huống diễn ra khi Viktor Gyokeres thực hiện đường chuyền từ cánh phải vào khu vực cấm địa. Bóng đi rất nhanh qua vị trí của Alexander Isak trước khi tìm đến chân Mattias Svanberg. Tiền vệ của Thụy Điển dứt điểm thành công, nhưng trọng tài biên ngay lập tức căng cờ báo việt vị.

Điều khiến pha bóng trở nên đặc biệt nằm ở câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản: Isak có chạm bóng hay không? Bằng mắt thường, ngay cả các góc quay chậm cũng không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tốc độ pha bóng quá nhanh, trong khi nếu có tiếp xúc thì đó cũng chỉ là một cú chạm rất nhẹ.

Nếu Isak không chạm bóng, thời điểm xác định việt vị sẽ được tính từ đường chuyền của Gyokeres, và khi đó Svanberg vẫn đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Tunisia dẫn tới bàn thắng không hợp lệ. Ngược lại, nếu Isak có chạm bóng, thời điểm xác định việt vị được tính lại từ vị trí của Isak, lúc này Svanberg đã thoát việt vị nên bàn thắng phải được công nhận.

Công nghệ vào cuộc, khỏi bàn cãi

May mắn cho Thụy Điển, quả bóng sử dụng tại World Cup 2026 được tích hợp cảm biến điện tử bên trong. Hệ thống ghi nhận một dao động cực nhỏ đúng thời điểm bóng đi qua vị trí của Isak, xác nhận tiền đạo này thực sự đã chạm bóng trước khi bóng đến chân Svanberg.

Sau khi tham khảo dữ liệu từ cảm biến trong bóng cùng hệ thống VAR, tổ trọng tài quyết định công nhận bàn thắng cho Thụy Điển. Quyết định này nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Tài khoản Facebook Trần Vinh bình luận: "Những quả này không có công nghệ thì chắc chắn Svanberg sẽ bị thổi việt vị và không được công nhận bàn thắng".

Facebooker Nguyễn Hoàng cũng đồng tình: "Xem đi xem lại mấy lần quay chậm vẫn không biết Isak có chạm bóng hay không. Công nghệ cảm biến trong quả bóng lần này đúng là cứu trọng tài khỏi một quyết định gây tranh cãi".

Trong khi đó, Facebooker Lê Minh Quân cho rằng: "Trước đây những tình huống kiểu này thường cãi nhau cả tuần. Giờ chỉ cần dữ liệu từ quả bóng và VAR là có câu trả lời rõ ràng, cầu thủ cũng khó phản ứng".

Một ý kiến khác từ Phạm Đức Anh nhận được nhiều lượt thích: "Nhiều người chê World Cup dùng quá nhiều công nghệ, nhưng đây là ví dụ cho thấy công nghệ đang giúp bảo vệ sự công bằng. Bàn thắng được công nhận hoàn toàn thuyết phục".

Bên cạnh màn trình diễn thuyết phục của các cầu thủ Thụy Điển, tình huống liên quan đến Isak và Svanberg được xem là minh chứng rõ nét cho vai trò ngày càng lớn của công nghệ trong bóng đá hiện đại. Nếu như trước đây quyết định có thể phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận của trọng tài, giờ đây những dữ liệu được ghi nhận từ bên trong quả bóng cũng có thể trở thành yếu tố quyết định số phận của một bàn thắng.