HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 inch lộ ảnh thực tế: Dày 4,8 mm, màn OLED viền mỏng

HONOR vừa công bố những hình ảnh thực tế đầu tiên về mẫu máy tính bảng mới mang tên MagicPad 3 Pro, thuộc dòng sản phẩm cao cấp MagicPad. Sản phẩm này sở hữu màn hình OLED kích thước 12.3 inch, khác biệt so với phiên bản màn hình lớn 13.3 inch ra mắt năm ngoái. MagicPad 3 Pro tập trung vào thiết kế và chất lượng hiển thị, thay vì chỉ chú trọng vào sức mạnh phần cứng.

Theo thông tin từ đại diện bộ phận thiết bị thông minh của HONOR, MagicPad 3 Pro được thiết kế với viền bezel siêu mỏng, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Đặc biệt, màn hình hỗ trợ công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM với tần số lên tới 5.280 Hz, giúp giảm thiểu tình trạng nhức mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Với lớp hoàn thiện màu xám không gian sang trọng và độ mỏng chỉ khoảng 4,8 mm, cùng trọng lượng nhẹ khoảng 440 gram, MagicPad 3 Pro hứa hẹn mang lại tính di động tuyệt vời cho người dùng thường xuyên di chuyển. Mặt lưng của máy nổi bật với cụm camera và đèn flash dạng vòng độc đáo. Ngoài ra, thiết bị còn có các điểm tiếp xúc từ tính, cho phép kết nối với các phụ kiện như bàn phím rời.

HONOR cũng tự hào thông báo rằng MagicPad 3 Pro đạt chứng nhận IMAX Enhanced, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động hơn cho các tác vụ giải trí. Chiến lược của HONOR dường như đang hướng đến việc tạo ra hai dòng sản phẩm khác biệt trong cùng một phân khúc cao cấp: phiên bản 13.3 inch tập trung vào hiệu năng, trong khi phiên bản 12.3 inch nhỏ gọn hơn lại chú trọng vào tính linh hoạt và trải nghiệm người dùng.

Hiện tại, HONOR vẫn chưa công bố mức giá và thông số kỹ thuật chi tiết của MagicPad 3 Pro, và người dùng sẽ phải chờ đợi đến sự kiện ra mắt chính thức để biết thêm thông tin.