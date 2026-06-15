Sạc nhanh hay sạc chậm làm pin điện thoại xuống cấp nhanh hơn?

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là loại sạc nào thực sự tốt hơn cho điện thoại: sạc nhanh hay sạc chậm? Trang tin công nghệ BGR đã đưa ra một số phân tích đáng chú ý.

Về cơ bản, sạc chậm vẫn được xem là có lợi hơn cho việc bảo vệ pin. Lý do vì sạc nhanh thường hoạt động ở công suất cao, thường vượt quá 20W, dẫn đến việc điện thoại dễ bị quá nóng. Ngược lại, mặc dù mất khoảng 3 giờ để sạc đầy, nhưng bộ sạc chậm 5W lại tạo ra ít nhiệt hơn nhiều so với bộ sạc nhanh, vốn có thể hoàn tất sạc trong 90 phút.

Người dùng nên chú ý đến vấn đề nhiệt độ khi sạc pin điện thoại

MKBHD, một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ, đã so sánh pin điện thoại với một “miếng bọt biển”. Khi pin yếu, khả năng hấp thụ điện năng của nó rất mạnh, nhưng khi gần đạt mức bão hòa, tốc độ hấp thụ giảm, dẫn đến việc điện không được hấp thụ kịp thời sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng. Nhiệt độ cao là một yếu tố chính gây lão hóa pin, có thể làm tắc nghẽn các điện cực và khiến pin mất dung lượng lưu trữ.

Lựa chọn phù hợp khi sạc điện thoại qua đêm

Do đó, sạc chậm là lựa chọn tốt hơn nếu người dùng cần sạc qua đêm hoặc trong thời gian dài. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể sử dụng sạc nhanh một cách an toàn nếu tuân thủ đúng phương pháp. Các nhà sản xuất điện thoại đã trang bị công nghệ USB Power Delivery (USB PD) cho hầu hết các thiết bị nhằm tự động điều chỉnh công suất sạc. Thông thường, bộ sạc nhanh sẽ tăng tốc độ sạc ở mức tối đa trong giai đoạn đầu, nhưng sẽ giảm công suất khi mức pin gần đạt 80%.

Ngoài ra, nhiều điện thoại hiện đại còn tích hợp chức năng “bảo vệ pin”, cho phép tự động ngăn chặn hoặc trì hoãn việc sạc đầy 100% khi pin đạt 80%. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên hình thành thói quen sạc pin tốt. Khi sử dụng sạc nhanh, cần chú ý đến tình trạng pin và rút sạc ngay sau khi đầy để tránh quá tải hoặc quá nóng. Tránh chơi game trong khi sạc và chú ý đến môi trường sạc, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi khó tản nhiệt như ghế sofa.

Cuối cùng, trang BGR cũng khuyến cáo người dùng nên hạn chế sử dụng “sạc nhanh không dây”, vì loại sạc này có hiệu suất chuyển đổi thấp hơn và dễ sinh nhiệt hơn.