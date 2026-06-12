Honor 600 nâng cấp pin 7.000mAh, miễn phí tính năng AI chuyển ảnh thành video

Trong vài năm gần đây, AI đã trở thành một trong những xu hướng lớn nhất của ngành smartphone. Tuy nhiên, vai trò của AI vẫn chủ yếu xoay quanh các tác vụ hậu kỳ như xóa vật thể, làm đẹp khuôn mặt, tăng độ nét hoặc tối ưu màu sắc sau khi chụp ảnh. Kể từ Honor 400 và giờ đây là Honor 600, hãng cho thấy một hướng tiếp cận khác khi AI tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo nội dung ngay trên thiết bị.

Honor 600.

Thiết kế

Honor 600 sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6,57-inches đạt độ phân giải 2.728 x 1.264 pixels, mật độ điểm ảnh 458ppi và tần số quét lên tới 120Hz. Trải nghiệm thực tế cho thấy, nội dung hiển thị khá nét, màu sắc nịnh mắt và khả năng cuộn, vuốt trên giao diện MagicOS 10 trơn tru. Kích thước màn hình vừa đủ để xem video, chỉnh sửa ảnh hoặc quản lý nội dung trên mạng xã hội, chưa tới mức gây khó khăn khi sử dụng bằng một tay.

Khả năng hiển thị ngoài trời cũng là điểm cộng: Độ sáng HDR tối đa lên tới 8.000 nit, trong khi chế độ Sunlight Mode có thể đạt 4.000 nit. Trong điều kiện nắng gắt, nội dung trên màn hình vẫn dễ quan sát, ngay cả khi đang bật camera quay phim. Với những người thường xuyên quay video, chụp ảnh hoặc chỉnh sửa nội dung ngoài trời, lợi thế này rất đáng lưu tâm.

Màn hình của Honor 600 hỗ trợ 3.840Hz Risk-Free Dimming kết hợp các giải pháp tối ưu ánh sáng và màu sắc nhằm giảm hiện tượng nhấp nháy. Khi sử dụng liên tục trong thời gian dài để lướt mạng xã hội, xem video hoặc chỉnh sửa ảnh, người dùng sẽ phần nào giảm cảm giác mỏi mắt so với smartphone thông thường.

Về ngoại hình, Honor 600 mang phong cách thiết kế hiện đại với độ dày 7,8mm và trọng lượng khoảng 190 gram. Điều đáng khen nằm ở việc máy vẫn giữ được thân hình tương đối gọn gàng dù sở hữu viên pin 7.000mAh. Khả năng kháng nước, kháng bụi IP68, IP69 và IP69K cùng chứng nhận chống rơi vỡ SGS 5 sao hứa hẹn giúp thiết bị bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng thực tế.

Điểm trừ có lẽ nằm ở thiết kế tổng thể khá an toàn, chưa tạo được sự khác biệt mạnh về mặt nhận diện. Ngoài ra, nếu so với Honor 400 một năm trước, phiên bản Honor 600 giờ đây đã to và nặng hơn một chút, do đó người dùng Honor 400 nếu lên đời Honor 600 sẽ cần một chút thời gian làm quen. Bù lại, người dùng sẽ có chiếc smartphone với màn hình rộng hơn và pin cao hơn.

Hiệu năng & AI

Phiên bản Honor 600 trong bài trải nghiệm này được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 kết hợp GPU Adreno 722 cùng bộ nhớ 8GB RAM + 256GB ROM.

Trong quá trình sử dụng thực tế, máy xử lý tốt các công việc thường ngày như mạng xã hội, xem video, chụp ảnh, chỉnh sửa nội dung và làm việc đa nhiệm. Giao diện MagicOS 10 dựa trên Android 16 hoạt động ổn định, khả năng chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng diễn ra nhanh.

Đặc biệt trên Honor 600, nhà sản xuất đã chuyển từ định nghĩa "AI editing" sang "AI content creation", một xu hướng được dự đoán sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên smartphone trong những năm tới.

Ví dụ là AI Image to Video 2.0 đang miễn phí 100 lượt/ngày. Với quy trình dựng video truyền thống, người dùng thường phải sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để thêm chuyển động, tạo hiệu ứng, điều chỉnh màu sắc rồi mới xuất video hoàn chỉnh. Nhưng trên Honor 600, quá trình này được rút gọn đáng kể khi AI có thể biến một bức ảnh tĩnh thành video ngắn chỉ sau vài thao tác lựa chọn hình ảnh và nhập mô tả.

Trong thực tế, tính năng này phù hợp với rất nhiều tình huống sử dụng phổ biến hiện nay. Một bức ảnh du lịch có thể được biến thành đoạn video chia sẻ lên Reels. Chẳng hạn, một tấm chân dung cá nhân có thể trở thành nội dung Story sinh động hơn. Ngay cả những khoảnh khắc đời thường cũng có thể được chuyển đổi thành các video ngắn phục vụ TikTok mà không đòi hỏi người dùng phải biết dựng phim chuyên nghiệp.

Honor còn tích hợp AI Photos Agent với nhiều công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung ngay trong Gallery. Người dùng có thể chỉnh sửa ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải thao tác thủ công qua nhiều bước. Các tính năng như Moving Photo Eraser giúp loại bỏ vật thể không mong muốn, Breakout Collage hỗ trợ tạo ảnh ghép động hoặc Magic Color mang lại hiệu ứng màu sắc điện ảnh,...

Tất nhiên, các tác vụ AI kể trên chưa phải hoàn hảo tuyệt đối. Thực tế người dùng cần thời gian chờ đợi hàng chục giây để thiết bị hoàn thành tác vụ AI Image to Video 2.0, đôi lúc gặp thông báo lỗi phải thực hiện tại.

Camera

Honor 600 được trang bị camera chính 200MP khẩu độ f/1.9, hỗ trợ lấy nét tự động và chống rung quang học OIS. Đi kèm là camera góc siêu rộng 12MP hỗ trợ lấy nét tự động, trong khi mặt trước là camera selfie 50MP có khả năng quay video độ phân giải 4K.

Trong điều kiện đủ sáng, camera chính tạo ra những bức ảnh có độ chi tiết cao. Lợi thế của cảm biến 200MP còn giúp máy có nhiều dữ liệu hơn để xử lý hình ảnh bằng AI. Khi cần crop hoặc zoom kỹ thuật số, chất lượng ảnh vẫn được duy trì ở mức tốt so với các cảm biến độ phân giải thấp. Honor cũng trang bị khả năng zoom kỹ thuật số tối đa 30x nhằm mở rộng phạm vi sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, Honor 600 hướng nhiều hơn tới người dùng sáng tạo nội dung "mì ăn liền" thay vì nhóm đam mê nhiếp ảnh chuyên sâu. Hệ thống camera được tích hợp các chế độ như Zoom tăng cường AI, Chân dung, Phim, Chụp đêm, Đa video, Màu sắc ma thuật hay Tua nhanh thời gian. Những tính năng này giúp người dùng dễ dàng tạo ra nội dung phục vụ TikTok, Reels hoặc Story mà không cần cài đặt thêm ứng dụng.

Dù vậy, Honor 600 không có zoom quang nên sẽ là một hạn chế khi cần chụp ảnh đối tượng ở xa mà zoom kỹ thuật số thường không thể sánh bằng. Trong khi đó, chụp đêm dù được hỗ trợ bởi Ultra-Clear Night Camera nhưng người viết đánh giá công nghệ này chỉ giúp cải thiện chứ chưa thể khắc phục hoàn toàn những rào cản chụp đêm ngược sáng hay môi trường quá thiếu sáng.

Pin

Viên pin 7.000mAh là một trong những thông số ấn tượng trên Honor 600. Trong bối cảnh nhiều smartphone hiện nay vẫn dừng ở mức 5.000mAh hoặc 6.000mAh, dung lượng pin này mang lại lợi thế rõ rệt cho những người thường xuyên sử dụng camera, AI và các nền tảng mạng xã hội trong thời gian dài.

Qua trải nghiệm thực tế, Honor 600 có thể đáp ứng thoải mái một ngày làm việc với cường độ cao mà không phải mang theo sạc dự phòng. Bộ sạc nhanh Honor SuperCharge 80W đi kèm cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng. Khi kết hợp cùng phần cứng tối ưu và các tính năng AI phục vụ sáng tạo nội dung, viên pin lớn trở thành một trong những yếu tố hoàn thiện trải nghiệm tổng thể của sản phẩm.

Nhìn chung, Honor 600 không đơn thuần là một smartphone sở hữu camera hay viên pin "khủng", điều thú vị nằm ở cách Honor đang định hình vai trò mới của AI trên điện thoại. Ngoài phiên bản Honor 600 cơ bản, Honor còn cho ra mắt phiên bản Honor 600 Pro phù hợp người dùng cần trải nghiệm các tính năng AI toàn diện hơn, và Honor 600 Lite dành cho tệp người dùng phổ thông.