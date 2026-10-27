iPhone Duo và Galaxy Z Fold8: Smartphone nào nóng hơn?

Các chuyên gia công nghệ Tom's Guide đã dành 2 ngày tại phòng thí nghiệm để thử nghiệm iPhone Duo cùng và Galaxy Z Fold8 thông qua hàng loạt bài kiểm tra hiệu năng (benchmark). Từ đó, các chuyên gia muốn xem chúng có quá nóng hay không? Liệu cả hai có gặp tình trạng giảm hiệu năng do quá nóng (thermal throttling) hay không?

iPhone Duo.

Cụ thể, 2 mẫu flagship đã được chạy bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme Stress Test theo vòng lặp kéo dài 20 phút trên cả hai điện thoại. Các bài kiểm tra này mô phỏng một phiên chơi game kéo dài, kết quả thu được từ hai thiết bị rất khác biệt.

Điện thoại của Apple nóng hơn so với điện thoại của Samsung sau khi kết thúc thử nghiệm nhưng lại mang đến hiệu năng tốt hơn.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8: Phân tích qua camera nhiệt

Trong thử nghiệm, iPhone Duo và Z Fold 8 đều được đặt dưới điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn. Cả hai thiết bị đều được mở ra, giữ nguyên tốc độ làm mới (refresh rate) mặc định và để nguội tự nhiên trước khi đặt ngửa trên một tấm lót nhựa tại studio.

Sau đó, chúng được chạy bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme trên màn hình chính. Các chuyên gia đã sử dụng camera nhiệt FLIR One kết nối với một chiếc điện thoại Pixel để ghi lại hình ảnh mặt lưng của các thiết bị trong suốt vòng lặp 20 phút.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold8 qua camera nhiệt.

Kết quả thử nghiệm có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết lập nhưng dưới ống kính camera nhiệt trong quá trình chịu tải liên tục, cả hai thiết bị đều cho thấy những đặc điểm tỏa nhiệt và cơ chế tản nhiệt rất riêng biệt.

Ở phía bên phải, Galaxy Z Fold8 xuất hiện một điểm nóng tập trung rõ rệt gần phần trên — nơi đặt bộ vi xử lý (CPU). Theo thời gian, điểm nóng này lan rộng ra khắp bề mặt lưng và sang cả màn hình ở cạnh phải, khiến khu vực xung quanh trên cả hai bề mặt chuyển sang màu đỏ rõ rệt dưới ống kính nhiệt, khi nhiệt lượng dần bao phủ toàn bộ khung máy. Tuy nhiên, vị trí khởi phát ban đầu của nguồn nhiệt vẫn là điểm nóng nhất và sáng nhất.

Trong khi đó, iPhone Duo tạo ra bản đồ nhiệt cân bằng và đồng đều hơn nhiều. Nhiệt lượng được phân bổ trên diện tích bề mặt rộng hơn thay vì tập trung tại một điểm duy nhất, giúp nhiệt độ bề mặt cũng như lượng nhiệt trên khung máy và màn hình được dàn trải đều hơn.

Khi kiểm tra nhiệt độ tại cùng một vị trí trên cả hai thiết bị, iPhone cho cảm giác nóng hơn khi chạm vào với mức nhiệt khoảng 39,4 độ C. Ngược lại, Galaxy Z Fold8 mát hơn một chút, ở mức khoảng 35,6 độ C.

Tuy nhiên, quả đo kiểm (benchmark) lại cho thấy một sự đánh đổi! Galaxy Z Fold8 duy trì hiệu năng đồ họa kém hơn trong quá trình thử nghiệm kéo dài dù nhiệt độ bề mặt bên ngoài thấp hơn.

Kết quả kiểm tra cường độ cao (stress test)

Trong bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme Stress Test, iPhone Duo đạt điểm ổn định (stability score) cao hơn - 67,9%, cho thấy khả năng duy trì hiệu năng tốt hơn qua 20 vòng lặp thử nghiệm so với Galaxy Z Fold8 (đạt 51,4%).

Điểm số cao nhất trong một vòng lặp của iPhone Duo là 7.639 trong khi Galaxy Z Fold8 đạt 7.047. Đây là thời điểm các thiết bị đạt hiệu năng tối ưu. Ngược lại, sau khi các cơ chế giới hạn nhiệt được kích hoạt, điểm số thấp nhất ghi nhận được là 5.184 đối với iPhone Duo và 3.626 đối với Galaxy Z Fold8.

Ảnh minh họa.

Điểm ổn định càng cao thì càng tốt; điểm số qua các vòng lặp cho thấy sự thay đổi hiệu năng của thiết bị theo thời gian. Chung cuộc, iPhone Duo giành chiến thắng trong cả ba bài kiểm tra.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8: Sự khác biệt về kỹ thuật

Tại sao kết quả lại như vậy? Z Fold8 sử dụng các vật liệu tản nhiệt tương đối cơ bản thay vì hệ thống buồng hơi (vapor chamber) như trên iPhone Duo. Do đó, nhiệt lượng tỏa ra từ bộ vi xử lý trên Z Fold8 bị giữ lại ở phần trên của thiết bị.

Mặc dù bề mặt bên ngoài mát hơn, Galaxy Z Fold 8 lại bị sụt giảm hiệu năng nhiều hơn trong quá trình thực hiện bài kiểm tra cường độ cao (stress test). Điều này cho thấy iPhone Duo duy trì hiệu năng ổn định tốt hơn; tuy nhiên, đây chỉ là kết quả từ các bài kiểm tra tổng hợp (benchmark), thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào loại tác vụ mà thiết bị đang xử lý.

iPhone Duo có khả năng dẫn nhiệt trực tiếp từ bộ vi xử lý ra khắp thân máy và màn hình. Chính vì vậy, bề mặt bên ngoài của thiết bị sẽ nóng hơn đáng kể. Tuy nhiên, nhờ việc đẩy được nhiệt lượng ra xa khỏi lõi xử lý, nhiệt độ bên trong bộ vi xử lý vẫn được giữ ở mức thấp hơn nhiều.

Điều này cũng giải thích cho dữ liệu từ các cảm biến bên trong được ghi lại bởi 3DMark trong suốt bài kiểm tra. Nhiệt độ lõi của chiếc điện thoại Samsung đã tăng từ khoảng 35°C lên tới 45°C.

Kết luận

Theo các chuyên gia, có thể coi iPhone Duo giống như một chiếc xe đua NASCAR được trang bị hệ thống làm mát tiên tiến. Khi động cơ phải hoạt động hết công suất, hệ thống làm mát sẽ lấy nhiệt từ bộ vi xử lý và phân tán nó ra khắp thiết bị, trải rộng trên một diện tích lớn hơn của thân máy. Điều này có thể khiến lớp vỏ ngoài nóng hơn khi chạm vào nhưng đồng thời cũng giúp bộ vi xử lý duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài hơn mà không bị giảm xung nhịp do quá nhiệt (thermal throttling).

Galaxy Z Fold8 thì khác. Khi phải xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài, những hạn chế về hệ thống tản nhiệt có thể khiến hiệu năng sụt giảm, bộ vi xử lý buộc phải giảm công suất để kiểm soát nhiệt độ. Dù máy có thể mang lại cảm giác mát mẻ hơn ở một số thời điểm nhưng bề mặt ngoài mát hơn không đồng nghĩa với việc nhiệt lượng bên trong đang được xử lý hiệu quả.

Điều này có ý nghĩa gì? Nếu là một game thủ di động, khả năng duy trì hiệu năng ổn định là yếu tố quan trọng hơn cả. Trong khoảng 20–30 phút chơi các tựa game đòi hỏi cấu hình cao, một chiếc điện thoại có hệ thống tản nhiệt tốt hơn sẽ duy trì được tốc độ khung hình (FPS) cao và mang lại trải nghiệm chơi game ổn định hơn. Ngược lại, một thiết bị trở nên quá nóng quanh khu vực CPU và phải giảm xung nhịp mạnh mẽ sẽ dễ gặp tình trạng sụt giảm FPS hoặc đôi khi bị giật, lag.

Kết quả đã rất rõ ràng: dòng iPhone chiếm ưu thế hơn. Thiết kế tản nhiệt của iPhone mang lại lợi thế vượt trội cho các tác vụ chơi game và duy trì hiệu năng ổn định, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân so sánh với Galaxy Z Fold8 trong cùng các điều kiện thử nghiệm.