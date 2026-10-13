Kẻ đánh bại Galaxy Z Fold8 Ultra không phải iPhone Duo mà là siêu phẩm này

Thị trường smartphone màn hình gập đang chuyển từ cuộc đua về thiết kế sang khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Trong khi Samsung tiếp tục cải tiến dòng Galaxy Z Fold, Vivo cũng tìm cách tạo khác biệt bằng pin dung lượng lớn, hệ thống camera và phần mềm tối ưu cho màn hình gập.

Vivo X Fold 6 có khá nhiều lợi thế so với Galaxy Z Fold8 Ultra dù vẫn có những điểm cần cân nhắc trước khi mua.

Pin 6.900 mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao

Điểm nổi bật nhất của Vivo X Fold 6 là viên pin silicon-carbon dung lượng 6.900 mAh trên phiên bản quốc tế. Theo trải nghiệm thực tế, thiết bị có thể hoạt động hơn một ngày ngay cả khi người dùng thường xuyên chơi game, chỉ đường và xem video trực tuyến. Đây là lợi thế đáng chú ý với điện thoại màn hình gập, phải cấp năng lượng cho cả màn hình ngoài lẫn màn hình lớn bên trong.

Vivo X Fold 6 (trên) và Galaxy Z Fold8 Ultra (dưới).

Vivo X Fold 6 sử dụng kiến trúc pin hai cell và hỗ trợ sạc có dây công suất 80 W. Qua kiểm tra, máy có thể sạc 64% pin sau 30 phút và cần chưa đầy một giờ để sạc đầy. Thời gian sạc này tương đương Galaxy Z Fold8 Ultra với pin 5.000 mAh nhưng thiết bị của Vivo có dung lượng pin lớn hơn đáng kể.

Với người thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng điện thoại cho nhiều tác vụ liên tục, dung lượng pin và khả năng sạc nhanh có thể giúp giảm số lần phải tìm nguồn điện trong ngày. Tuy nhiên, thời lượng thực tế vẫn phụ thuộc vào độ sáng màn hình, kết nối mạng và cường độ sử dụng.

Ba camera hướng tới chất lượng ảnh ổn định

Hệ thống camera là một trong những điểm Vivo X Fold 6 tạo khác biệt. Camera chính sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HPB 200 MP kích thước 1/1,4 inch, hỗ trợ chống rung quang học OIS. Điện thoại Vivo cho kết quả ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng, đặc biệt ở những tình huống chụp thiếu sáng.

Vivo X Fold 6 (trái) và Galaxy Z Fold8 Ultra (phải).

Galaxy Z Fold8 Ultra cũng có camera chính 200 MP nhưng thuật toán xử lý ảnh của Vivo tạo ra kết quả tốt hơn trong một số tình huống, nhất là khi chụp ban đêm.

Camera telephoto của điện thoại Vivo sử dụng cảm biến Sony Lytia 602 50 MP kích thước 1/1,95 inch, có OIS và hỗ trợ zoom quang học 3x. Camera này cũng phục vụ chụp chân dung, giúp người dùng linh hoạt hơn khi chụp người hoặc chủ thể ở khoảng cách trung bình. Camera góc siêu rộng 50 MP dùng cảm biến Samsung ISOCELL JN1, cho ảnh có cân bằng màu tương đối đồng nhất với hai camera còn lại.

Vivo X Fold 6.

Nhìn chung, ba camera của Vivo X Fold 6 mang lại nhiều lựa chọn về góc chụp mà không buộc người dùng phải phụ thuộc vào zoom kỹ thuật số.

Thiết kế cầm nắm thuận tiện, nếp gấp ít lộ hơn

Vivo X Fold 6 có trọng lượng 228 g, nặng hơn Galaxy Z Fold8 Ultra 13 g, đồng thời không mỏng bằng đối thủ Samsung. Tuy nhiên, cách phân bổ trọng lượng hợp lý giúp máy vẫn dễ cầm và không tạo cảm giác nặng nề trong quá trình sử dụng.

Phần cạnh máy có diện tích để cầm và mở thiết bị thuận tiện hơn. Các góc bo tròn cũng giúp thao tác thoải mái hơn khi sử dụng trong thời gian dài. Cụm camera lớn được đặt ở vị trí trung tâm, nhờ đó máy ít bị cập kênh khi đặt trên mặt bàn.

Vivo X Fold 6.

Về độ bền, X Fold 6 đạt chuẩn kháng bụi và nước IP58, IP59. Khung nhôm tăng độ cứng kết cấu, máy không xuất hiện vấn đề rõ rệt sau một vài lần va chạm hoặc rơi nhẹ.

Nếp gấp trên màn hình bên trong vẫn có thể nhận thấy ở một số góc nhìn nhưng mức độ lộ nếp gấp thấp hơn Galaxy Z Fold8 Ultra và Pixel 11 Pro Fold. Bản lề vận hành mượt và có thể giữ thiết bị ở nhiều góc mở khác nhau, hữu ích khi chụp ảnh hoặc gọi video mà không cần đặt điện thoại lên giá đỡ.

OriginOS 7 và mức giá hơn 30 triệu đồng

Vivo X Fold 6 chạy OriginOS 7 dựa trên Android 17. Giao diện này cho cảm giác phản hồi nhanh và chuyển đổi giữa các thành phần mượt mà hơn One UI trên Galaxy Z Fold8 Ultra. OriginOS 7 có thiết kế hiện đại với nhiều hiệu ứng trong suốt dù phong cách thị giác được nhận xét là có nét tương đồng với Liquid Glass trên iOS 26.

Vivo X Fold 6 (trái) và Galaxy Z Fold8 Ultra (phải).

One UI vẫn có ưu thế về độ hoàn thiện, số lượng tính năng và sự kết hợp giữa công cụ AI với các chức năng truyền thống. Vì vậy, khác biệt giữa hai giao diện còn phụ thuộc vào thói quen cá nhân và nhu cầu tùy chỉnh của người dùng.

Vivo X Fold 6 có giá xách tay khoảng 30,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này thấp hơn 10 triệu đồng so với Galaxy Z Fold8 Ultra.

Vivo X Fold 6 (trái) và Galaxy Z Fold8 Ultra (phải).

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng và chính sách bảo hành tại từng quốc gia là khác nhau nên người dùng cần kiểm tra trước khi xuống tiền mua Vivo X Fold 6.