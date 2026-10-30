YouTuber cảnh báo khách du lịch về điều cấm kỵ khi uống cà phê ở Hàn Quốc

Một YouTuber người Hàn Quốc cảnh báo du khách có thể bị yêu cầu rời khỏi quán cà phê nếu sử dụng cốc nhựa dùng một lần khi ngồi uống tại chỗ. Các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định này có nguy cơ bị phạt tới 3 triệu won (khoảng 55 triệu đồng).

Nam YouTuber được nhiều người yêu thích nhờ những video hài hước, kết hợp giới thiệu kiến thức và so sánh văn hóa Hàn Quốc - Đài Loan.

Thói quen uống cà phê bị cấm ở Hàn Quốc

Theo trang mirrormedia, mới đây YouTuber người Hàn Quốc Song Chan-yang, người đã sinh sống và làm việc nhiều năm tại Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ về sự khác biệt trong văn hóa uống cà phê giữa hai nơi.

Theo đó, trong bài đăng ngày 28/10, Song Chan-yang cho biết anh đã quen với việc gọi cà phê mang đi nhưng vẫn ngồi uống tại quán ở Đài Loan. Khi chưa uống hết, anh có thể cầm cốc rời đi mà không gặp trở ngại. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng bình thường này lại có thể khiến du khách gặp rắc rối tại Hàn Quốc.

Theo Song Chan-yang, quy định tại Hàn Quốc hạn chế việc sử dụng cốc nhựa dùng một lần đối với khách uống tại chỗ ở các quán cà phê thuộc diện quản lý. Thay vào đó, đồ uống thường được phục vụ bằng cốc thủy tinh hoặc cốc sứ có thể tái sử dụng.

Nếu muốn mang phần đồ uống còn lại về nhà, khách hàng cần yêu cầu nhân viên chuyển sang cốc mang đi phù hợp. Điều này giúp hạn chế việc sử dụng cốc nhựa dùng một lần ngay từ đầu khi ngồi tại quán.

YouTuber cảnh báo thói quen uống cà phê ở Hàn Quốc có thể bị phạt.

Nam YouTuber giải thích rằng, nếu khách gọi đồ uống bằng cốc nhựa mang đi rồi ngồi uống tại chỗ, nhân viên hoặc chủ quán dễ tính có thể chỉ nhắc nhở và đề nghị đổi cốc. Thế nhưng, tại những cửa hàng thực hiện quy định nghiêm ngặt, khách có thể bị yêu cầu rời đi.

Song Chan-yang cho biết nguyên nhân khiến các quán cà phê thận trọng là mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sản phẩm dùng một lần.

Theo pháp luật Hàn Quốc, các cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý có thể bị phạt tối đa 3 triệu won (khoảng 55 triệu đồng) nếu vi phạm quy định hạn chế sử dụng đồ dùng một lần. Do đó, nhiều cửa hàng chủ động yêu cầu khách sử dụng cốc phù hợp để tránh nguy cơ bị xử phạt.

Dân mạng bất ngờ trước hình phạt

Chia sẻ về sự khác biệt giữa hai nơi, Song Chan-yang cho biết anh cảm thấy thuận tiện khi có thể uống cà phê tại Đài Loan mà không cần đổi cốc. Tuy nhiên, anh cũng bổ sung thêm thông tin về các quy định hạn chế sử dụng cốc dùng một lần tại Đài Loan, điều này cho thấy không phải mọi cơ sở kinh doanh đều được phép phục vụ khách uống tại chỗ bằng cốc mang đi.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận từ dân mạng ở cả Hàn Quốc và Đài Loan.

Tài khoản @lingxi chia sẻ: "Tôi từng gọi đồ uống bằng cốc mang đi và bị nhân viên yêu cầu ra ngoài".

Tài khoản @kimwon028 bình luận: "Hóa ra còn có quy định như vậy".

Một du khách giấu tên kể lại trải nghiệm tương tự: "Lần đầu đến Hàn Quốc, tôi đã mắc lỗi này. Tình huống lúc đó khá ngượng ngùng".

Một số ý kiến cũng cho rằng Đài Loan có những quy định tương tự, nhưng việc thực thi tại một số địa điểm không quá nghiêm ngặt.

Câu chuyện của Song Chan-yang thu hút sự chú ý vì cho thấy những khác biệt trong thói quen sinh hoạt giữa các quốc gia có thể khiến du khách vô tình vi phạm quy định địa phương. Vì vậy, khi đến Hàn Quốc, du khách nên chú ý hướng dẫn của nhân viên quán cà phê, đặc biệt khi lựa chọn uống tại chỗ hay mang đi, để tránh những tình huống không mong muốn.