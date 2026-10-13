Galaxy Z Fold8 đang "cứu cánh" cho Samsung

Dù tình trạng thiếu hụt bộ nhớ tiếp tục gây khó khăn lớn cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh, Samsung vẫn giữ vững ngôi đầu và nới rộng khoảng cách với các đối thủ Android. Một phần thành quả này đến từ sức hút mạnh mẽ của mẫu Galaxy Z Fold8.

Mới đây, Counterpoint Research đã công bố báo cáo thị phần toàn cầu quý 3 năm 2026, cho thấy thị phần của Samsung đã tăng từ 19% lên 23% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh việc ghi nhận nỗ lực của Samsung trong việc tập trung vào mức giá bán trung bình cao hơn và tăng trưởng doanh thu, Counterpoint cũng nhấn mạnh vai trò của "cú hích" lớn mang tên Galaxy Z Fold8.

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8 và Galaxy Z Fold8 (từ trái qua).

Công ty nghiên cứu thị trường này cho biết, "xu hướng cao cấp hóa và màn ra mắt ấn tượng của dòng điện thoại màn hình gập" đã góp phần vào kết quả khả quan của Samsung, ngay cả khi tổng lượng smartphone xuất xưởng giảm 3% trong cùng kỳ. Khi tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và chi phí gia tăng buộc các nhà sản xuất phải tăng giá bán, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng thiết bị cũ lâu hơn hoặc tìm mua các sản phẩm đã qua tân trang (refurbished).

Shilpi Jain, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research cho hay:

"Điều này tạo ra áp lực lớn hơn lên phân khúc thị trường đại chúng trong khi nhu cầu ở phân khúc cao cấp vẫn tương đối ổn định, từ đó nới rộng khoảng cách giữa phân khúc cao cấp và phân khúc nhạy cảm về giá."

Doanh số của Galaxy Z Fold8 đã vượt xa kỳ vọng của Samsung, buộc hãng phải sử dụng cả những linh kiện vốn được dành cho các thiết bị trong tương lai để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Galaxy Z Fold8.

Thành công này hoàn toàn trái ngược với tình hình kinh doanh của các nhà sản xuất smartphone Android khác trong quý 3 năm 2026. Counterpoint Research ghi nhận sự sụt giảm thị phần ở tất cả các đối thủ còn lại: Xiaomi giảm từ 14% xuống 10%, Oppo từ 12% xuống 9% và Vivo từ 9% xuống 8%. Ngược lại, Apple đã có bước tiến khi tăng thị phần từ 18% lên 22% nhưng vẫn xếp sau Samsung.

Đây là quý thứ hai liên tiếp Samsung vượt qua Apple về thị phần, một thành quả đạt được đầy nỗ lực. Samsung đã đánh mất vị thế dẫn đầu thị trường vào tay Apple trong quý 4/2025 và đến quý 1/ 2026, cả hai cùng chia sẻ ngôi đầu với thị phần 21%. Sang quý 2/2026, Samsung một lần nữa vượt lên trên Apple. Việc duy trì được vị trí này trong quý 3/2026 là một thắng lợi nhưng chặng đường phía trước của Samsung vẫn đầy thách thức.

Mặc dù thiết kế màn hình rộng của Galaxy Z Fold8 đã khơi dậy sự quan tâm đối với dòng điện thoại màn hình gập nhưng sự xuất hiện của iPhone Duo có thể đe dọa phân khúc ngách mà Samsung đã thống trị suốt một thời gian dài.

Một cuộc khảo sát độc giả của Android Authority cho thấy, trong khi 38,9% người tham gia vẫn chưa bị thuyết phục bởi điện thoại màn hình gập, 16,1% đã bị chinh phục và 10,6% tỏ ra tò mò về iPhone Duo nếu chất lượng camera của dòng máy này bắt kịp các "đối thủ".