Test pin iPhone Pro Max qua từng thế hệ, sự khác biệt ra sao?

Kênh YouTube PhoneBar đã tiến hành thử nghiệm một loạt các mẫu iPhone Pro Max, từ iPhone 11 Pro Max đến iPhone 17 Pro Max, với cùng một tác vụ tiêu hao pin để xác định mẫu nào có thể hoạt động lâu nhất.

Để đảm bảo tính công bằng, tất cả các thiết bị đều được khởi động với mức pin 100%. Thời gian sử dụng pin được đo lường thông qua các hoạt động hàng ngày như cuộn trang, chơi game và lướt web, nhằm mô phỏng việc sử dụng thực tế.

Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ. Không bất ngờ khi quá trình thử nghiệm cho thấy các mẫu iPhone cũ hơn nhanh chóng hết pin, trong khi các mẫu mới hơn vẫn duy trì hiệu suất tốt.

Cụ thể, iPhone 11 Pro Max là một trong những thiết bị đầu tiên hết pin, với thời gian sử dụng chỉ 6 giờ 11 phút. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là con số này vẫn lâu hơn so với iPhone 12 Pro Max, vốn chỉ trụ được 5 giờ 22 phút. Tuy nhiên, các phiên bản mới hơn cho thấy sự cải thiện rõ rệt: iPhone 13 Pro Max có thể hoạt động liên tục trong 8 giờ 5 phút, trong khi iPhone 14 Pro Max đạt 9 giờ 26 phút.

Đặc biệt, iPhone 15 Pro Max ghi nhận thời gian sử dụng ấn tượng lên tới 10 giờ 6 phút, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hiệu quả sử dụng pin. Mẫu iPhone 16 Pro Max thậm chí còn xuất sắc hơn với 12 giờ 14 phút. Đáng chú ý nhất là iPhone 17 Pro Max khi chiếc điện thoại này vẫn còn 14% pin sau 14 giờ sử dụng liên tục, điều đó cho thấy khả năng hoạt động vượt trội so với các mẫu khác.

Bảng xếp hạng thời gian sử dụng pin cuối cùng như sau:

1. iPhone 17 Pro Max – 14 giờ (14%).

2. iPhone 16 Pro Max – 12 giờ 14 phút.

3. iPhone 15 Pro Max – 10 giờ 6 phút.

4. iPhone 14 Pro Max – 9 giờ 26 phút.

5. iPhone 13 Pro Max – 8 giờ 5 phút.

6. iPhone 11 Pro Max – 6 giờ 11 phút.

7. iPhone 12 Pro Max – 5 giờ 22 phút.

Kết luận từ bài kiểm tra này cho thấy thời lượng pin của iPhone không chỉ được cải thiện dần dần mà còn có những bước tiến vượt bậc. Nếu đang sử dụng một mẫu Pro Max cũ, việc nâng cấp có thể giúp người dùng tăng gấp đôi thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày.