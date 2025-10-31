Samsung thu "đậm" nhờ bán smartphone và chip

Mới đây, Samsung đã đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 ấn tượng nhờ những cải thiện trong doanh số điện thoại thông minh và chip.

Galaxy Z Fold 7.

Nhờ sự phục hồi của mảng kinh doanh chip, Samsung đã công bố báo cáo thu nhập quý 3 khả quan với lợi nhuận hoạt động tăng hơn gấp đôi so với quý trước. Doanh thu quý 3 được Samsung công bố là 86,1 nghìn tỷ won (60,5 tỷ USD), cao hơn một chút so với dự báo 85,93 nghìn tỷ won của các nhà phân tích.

Con số này tăng 8,85% so với cùng kỳ năm trước. Về lợi nhuận hoạt động quý 3, Samsung báo cáo đạt 12,2 nghìn tỷ won (8,59 tỷ USD), vượt qua ước tính 11,25 nghìn tỷ won. Lợi nhuận hoạt động đạt 12,2 nghìn tỷ won, tăng mạnh 32,9% so với quý 3 năm ngoái.

Báo cáo hôm thứ Tư đánh dấu một bước ngoặt lớn so với quý 2. Quý này bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh chip kém khả quan của Samsung. Lợi nhuận hoạt động Quý 3 vừa được công bố đã tăng 160% so với quý 2. Doanh thu tăng 15,5% so với quý trước. Hoạt động kinh doanh chip của Samsung đã có sự chuyển biến tích cực trong quý 3, qua đó giúp công ty báo cáo doanh số bán chip tăng 19% trong quý.

Samsung có thể chứng kiến ​​doanh số chất bán dẫn tăng mạnh vào đầu năm sau nhờ sức mạnh tiềm ẩn của thị trường chất bán dẫn.

Lợi nhuận của bộ phận Giải pháp Thiết bị tăng hơn 10 lần

Mảng kinh doanh chip của công ty đã tạo ra Lợi nhuận hoạt động là 7,0 nghìn tỷ won Hàn Quốc (4,91 tỷ USD) trong quý 3, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng lợi nhuận hoạt động từ chip cao hơn gấp 10 lần so với cùng kỳ. Với doanh thu 33,1 nghìn tỷ won (23 tỷ USD), doanh số của bộ phận này tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Bộ phận chip còn được gọi là bộ phận Giải pháp Thiết bị, bao gồm chip nhớ, thiết kế bán dẫn và Samsung Foundry. Đây chắc chắn là tin tốt cho mảng Giải pháp Thiết bị của Samsung.

Một báo cáo đáng chú ý khác cho thấy, Samsung đã trở lại vị trí nhà cung cấp chip nhớ hàng đầu như chip DRAM và NAND trong Quý 3. Trong quý trước, công ty đã tụt xuống vị trí thứ hai sau SK Hynix.

Samsung trở lại vị trí dẫn đầu trong số các nhà cung cấp chip nhớ trong quý 3.

Mảng kinh doanh trải nghiệm di động và mạng, bộ phận phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị đeo đã ghi nhận mức tăng trưởng 28% về lợi nhuận hoạt động, đạt 3,6 nghìn tỷ won (2,53 tỷ USD). Samsung cho biết, mảng kinh doanh này được hưởng lợi từ doanh số bán hàng mạnh mẽ của các dòng điện thoại thông minh cao cấp cũng như Galaxy Z Fold 7.

Sự tăng trưởng trong lĩnh vực AI sẽ thúc đẩy doanh thu

Trong tương lai, sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành AI sẽ giúp tạo ra những cơ hội thị trường mới, không chỉ cho chip mà còn cho cả thiết bị. Nhìn chung, đây là một quý đáng khích lệ đối với công ty, đặc biệt là khi xét đến báo cáo quý trước.

AI ​​sẽ giúp Samsung tiếp tục tăng doanh thu. Một phát ngôn viên của công ty cho biết:

"Chúng tôi dự đoán các công ty trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư phần cứng để đảm bảo cơ sở hạ tầng AI. Do đó, nhu cầu máy chủ liên quan đến AI của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng và nhu cầu này vượt xa nguồn cung của ngành."

Vào thứ năm vừa qua, tại Hàn Quốc, giá cổ phiếu của Samsung đã tăng vọt 3.000 won (2,11 USD), tương đương 3%, lên 103.500 KRW (72,92 USD).