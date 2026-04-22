Samsung sắp giải quyết điểm yếu lớn nhất khi ra mắt Galaxy S27 Ultra

Trong thời gian qua, Samsung đã tụt lại phía sau so với một số thương hiệu Trung Quốc, những hãng đã nhanh chóng áp dụng công nghệ pin Si-C. Ưu điểm của công nghệ này là mật độ năng lượng cao hơn giúp tích hợp dung lượng lớn mà không làm tăng độ dày của điện thoại. Hiện tại, Galaxy S26 Ultra chỉ được trang bị pin 5.000 mAh.

Điện thoại Galaxy đang tụt hậu so với các đối thủ Trung Quốc về thời lượng pin.

Nhưng mọi thứ có thể sớm thay đổi khi thông tin rò rỉ cho thấy Samsung đang thử nghiệm để sớm triển khai công nghệ pin silicon-carbon (Si-C) vào sản phẩm của mình. Galaxy S27 Ultra được cho là mẫu điện thoại đầu tiên được trang bị công nghệ này.

Báo cáo từ blog Schrodingerintel cho thấy, Samsung SDI hiện đang thử nghiệm các loại pin Si-C với dung lượng từ 12.000 mAh đến 20.000 mAh. Ngoài ra, Samsung cũng đang quan tâm đến các cấu hình thấp hơn, trong đó đáng chú ý là thiết lập hai cell pin mang tên SDI-DC12K-SiC-V2, bao gồm một cell 6.800 mAh (dày khoảng 4,7mm) và một cell 5.200 mAh (dày khoảng 3,2mm). Cell 6.800 mAh hoàn toàn có thể được tích hợp vào Galaxy S27 Ultra mà không làm tăng đáng kể độ dày.

Nhưng một thách thức lớn vẫn tồn tại mà Samsung cần giải quyết: tuổi thọ của pin. Theo báo cáo, viên pin 20.000 mAh chỉ có thể hoạt động khoảng 960 chu kỳ sạc trước khi hỏng, thấp hơn nhiều so với khoảng 1.500 chu kỳ sạc dự kiến cho mục đích sử dụng thương mại. Đây có thể là lý do khiến cho việc công nghệ này chưa được áp dụng vào dòng Galaxy S26.

Nhưng Galaxy S27 Ultra có thể giải quyết điều này.

Hiện tại, các kỹ sư của Samsung đang tập trung vào việc cải thiện các yếu tố như vật liệu phân tách, kỹ thuật xếp lớp và quản lý pin để nâng cao hiệu suất. Samsung đã thừa nhận rằng họ đang tụt lại trong công nghệ pin, điều này cho thấy một sự thay đổi có thể sẽ đến trong thời gian tới. Nếu gã khổng lồ Hàn Quốc có thể giải quyết các vấn đề về độ bền, Galaxy S27 Ultra có thể trở thành một cột mốc quan trọng đối với người hâm mộ dòng sản phẩm Galaxy.