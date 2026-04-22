Đây là thời điểm người dùng cần nhanh chóng thay router Wi-Fi

Các nghiên cứu cho thấy, phần lớn hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet tại nhà đang phụ thuộc vào router Wi-Fi do nhà cung cấp dịch vụ (ISP) cung cấp.

Router Wi-Fi là một điểm yếu trong hệ thống mạng gia đình mà không phải ai cũng biết.

Đối với nhiều người, router Wi-Fi là thiết bị cài đặt một lần và không cần can thiệp thêm, nhưng họ lại không nhận ra rằng router chính là tuyến phòng thủ đầu tiên cho an ninh mạng tại nhà. Giống như bất kỳ thiết bị bảo mật nào khác, router cần được cập nhật thường xuyên để bảo vệ trước các mối đe dọa từ tin tặc.

Trong trường hợp chưa bao giờ cập nhật router của mình, người dùng cũng không nhất thiết phải hoảng sợ. Nếu router là thiết bị được quản lý bởi ISP, họ sẽ tự động thực hiện các bản cập nhật mà không cần người dùng can thiệp. Ngược lại, nếu tự mua router từ các thương hiệu như Asus, Archer hay TP-Link, trách nhiệm cập nhật sẽ thuộc về người dùng.

Tầm quan trọng của việc cập nhật router Wi-Fi

Tuy nhiên, nếu router trong nhà không còn nhận được bản cập nhật nữa, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên xem xét việc nâng cấp ngay lập tức. Việc không có các bản cập nhật bảo mật có thể khiến router trở thành một lỗ hổng nghiêm trọng.

Cài đặt các bản cập nhật giúp router Wi-Fi thoát khỏi các lỗ hổng nguy hiểm.

Các bản vá bảo mật thường được phát hành để khắc phục các lỗ hổng mà tin tặc có thể khai thác, nếu người dùng không cập nhật sẽ giống như không thay ổ khóa hỏng trên cửa nhà. Khi tin tặc xâm nhập vào mạng, chúng có thể dễ dàng tấn công các thiết bị khác như điện thoại hay máy tính.

Ngoài ra, các router cũ thường sử dụng các chuẩn không dây lỗi thời, có thể ảnh hưởng đến tốc độ Internet của gia đình. Việc nâng cấp lên router mới, đặc biệt là các mẫu hỗ trợ Wi-Fi 7, sẽ mang lại băng thông lớn hơn và tốc độ kết nối nhanh hơn. Wi-Fi 7 cũng đi kèm với các biện pháp bảo mật tiên tiến giúp bảo vệ mạng của gia đình khỏi các cuộc tấn công phổ biến.