Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III

Sau chuyến bay thành công của sứ mệnh Artemis II quanh Mặt Trăng, NASA tiếp tục triển khai bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn tiếp theo trong chương trình Artemis.

Ngày 21/4, NASA đưa phần lõi, cấu phần lớn nhất của tên lửa SLS (Hệ thống Phóng Không gian) phục vụ sứ mệnh Artemis III ra khỏi Trung tâm lắp ráp Michoud tại New Orleans, bắt đầu hành trình vận chuyển tới Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Florida).

Đây là bước tiến đáng chú ý trong kế hoạch thực hiện sứ mệnh Artemis III, chuyến bay dự kiến đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2027.

Phần lõi tên lửa SLS phục vụ sứ mệnh Artemis III tại Trung tâm lắp ráp Michoud, New Orleans, Mỹ. (Ảnh: NASA)

Theo NASA, trong quá trình di chuyển, các kỹ sư sử dụng phương tiện chuyên dụng để đưa phần trên chiếm khoảng 4/5 chiều cao lõi tên lửa từ bên trong nhà máy ra sà lan Pegasus để đưa tới Florida. Cấu phần này gồm các bồn chứa hydro lỏng, oxy lỏng, khoang liên kết và phần khung phía trước.

Khi đến nơi, các nhóm kỹ thuật sẽ hoàn thiện lắp đặt và tích hợp theo phương thẳng đứng, trước khi lắp ráp toàn bộ tên lửa phục vụ phóng.

Bà Lori Glaze, quyền Phó quản trị phụ trách phát triển hệ thống thám hiểm tại NASA, cho biết việc đưa lõi tên lửa ra khỏi nhà máy chứng minh tiến trình chuẩn bị đang diễn ra đúng kế hoạch.

“Đây là 'xương sống' của Artemis III. Chúng ta đã tiến thêm bước quan trọng trong mục tiêu đưa con người đặt chân trở lại Mặt Trăng và xa hơn là các chuyến bay tới sao Hỏa”, bà Glaze nói

Khi hoàn thiện, lõi tên lửa SLS cao khoảng 64,6 m, bao gồm phần thân chính và cụm động cơ phía dưới. Hai bồn nhiên liệu có khả năng chứa hơn 2,7 triệu lít nhiên liệu siêu lạnh để cung cấp cho bốn động cơ RS-25.

Trong quá trình phóng, tầng lõi hoạt động hơn 8 phút, tạo lực đẩy lớn để đưa tàu Orion cùng phi hành đoàn vào quỹ đạo.

Quá trình chế tạo và lắp ráp lõi tên lửa là kết quả hợp tác giữa hai nhà thầu chính của NASA là Boeing và L3Harris Technologies. Trong đó, Boeing phụ trách thiết kế và lắp ráp tổng thể, còn L3Harris đảm nhiệm sản xuất các động cơ RS-25.

Sứ mệnh Artemis III dự kiến phóng vào năm 2027, đưa phi hành gia lên quỹ đạo Trái Đất bằng tàu Orion đặt trên đỉnh tên lửa SLS.

Sứ mệnh nhằm thử nghiệm khả năng tiếp cận và ghép nối giữa Orion với tàu vũ trụ thương mại, những năng lực cần thiết để đưa các phi hành gia của Artemis IV hạ cánh xuống Mặt Trăng vào năm 2028.

NASA cho biết SLS hiện là tên lửa duy nhất có khả năng đưa tàu Orion, phi hành gia và hàng hóa tới Mặt Trăng chỉ trong một lần phóng.

Trong những năm tới, chương trình Artemis sẽ tiếp tục triển khai các sứ mệnh phức tạp hơn, nhằm mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế không gian và xây dựng sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng, qua đó đặt nền móng cho các chuyến bay có người lái tới sao Hỏa.