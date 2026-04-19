Samsung vừa có một trong những sản phẩm ngắn ngủi nhất lịch sử

Galaxy Z TriFold, mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của Samsung, đã chính thức bán hết tại thị trường Mỹ, cả trên các trang thương mại điện tử lẫn tại các cửa hàng bán lẻ. Sự kiện này diễn ra sau đợt bổ sung hàng cuối cùng vào ngày 10/4. Đặc biệt, Samsung đã gắn nhãn “limited-run” (tạm dịch là “phiên bản giới hạn”) cho sản phẩm, một thuật ngữ thường chỉ được sử dụng khi sản phẩm đã ngừng sản xuất mà không phải khi ra mắt.

Galaxy Z TriFold được xem là một trong những sản phẩm phần cứng đầy tham vọng nhất của Samsung trong nhiều năm qua. Thiết bị này không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại gập mà còn tiến gần hơn đến hình dáng của một chiếc máy tính bảng bỏ túi.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn có mặt trên thị trường, Galaxy Z TriFold đã nhanh chóng biến mất. Galaxy Z TriFold đã ngừng sản xuất vào tháng 3 và được bổ sung hàng vào tháng 4, nhưng giờ đây đã hoàn toàn hết hàng. Vòng đời của thiết bị chỉ kéo dài trong vài tháng, thay vì nhiều năm như các sản phẩm khác.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào xác nhận rằng dòng Galaxy Z TriFold đã bị khai tử hoàn toàn. Samsung cũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sản phẩm sẽ trở lại trong thời gian tới. Mặc dù có một số tin đồn về phiên bản kế nhiệm, nhưng chúng vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Nếu truy cập vào trang web của Galaxy Z TriFold, người dùng sẽ được chuyển hướng đến những lựa chọn an toàn hơn như Galaxy Z Fold 7 và Galaxy S26 Ultra như là lựa chọn được khuyến nghị. Nếu Galaxy Z TriFold 2 ra mắt, đó sẽ không chỉ là một sự tiếp nối mà là một nỗ lực được tính toán kỹ lưỡng hơn.