Galaxy S27 Ultra lộ "vũ khí" Polar ID, quyết hạ gục Face ID của Apple

Sau gần một thập kỷ kể từ khi Apple định nghĩa lại bảo mật di động với Face ID 3D trên iPhone X, các flagship Android, trong đó có cả Samsung, vẫn loay hoay với công nghệ mở khóa 2D bằng camera trước. Giải pháp này tiện lợi nhưng không đủ an toàn để xác thực thanh toán. Tuy nhiên, thời kỳ chờ đợi có thể sắp kết thúc.

Theo chuyên gia rò rỉ @SPYGO19726 trên X (Twitter cũ), một firmware thử nghiệm sớm của S27 Ultra đã tiết lộ một khung bảo mật sinh trắc học hoàn toàn mới có tên "Polar ID v1.0".

Thông tin nội bộ mô tả đây là một "hệ thống xác thực bằng ánh sáng phân cực". Nó được cho là liên kết với cảm biến ISOCELL Vizion ở mặt trước và một quy trình "vùng an toàn" (secure enclave) mới. Đáng chú ý, công nghệ này hứa hẹn độ trễ mở khóa siêu nhanh (chỉ 180 mili giây) và khả năng chống giả mạo vượt trội.

So sánh các cảm biến được sử dụng bởi Face ID của Apple (trên) và Polar ID (dưới).

Mặc dù SPYGO19726 có độ uy tín không đồng nhất, tin đồn này lại có cơ sở rất đáng tin cậy.

Polar ID là một công nghệ có thật, được phát triển bởi công ty Metalenz có trụ sở tại Boston (Mỹ). Nó không dùng hồng ngoại như Apple mà dựa trên "siêu bề mặt quang học" (optical metasurfaces) để cảm nhận trạng thái phân cực hoàn toàn của ánh sáng. Điều này cho phép nó ghi lại một "chữ ký phân cực" độc nhất của khuôn mặt người.

Metalenz tự tin tuyên bố Polar ID an toàn hơn cả Face ID, khẳng định rằng "ngay cả những mặt nạ 3D và công cụ giả mạo tinh vi nhất cũng bị phát hiện ngay lập tức là không phải con người".

Face ID sắp bị soán ngôi bởi Polar ID?

Điều khiến tin đồn trở nên thuyết phục là các mối quan hệ đối tác đã được công bố. Metalenz đã hợp tác với Qualcomm (2023) và chính Samsung (2024), với thông báo sẽ sử dụng cảm biến ISOCELL Vizion 931 của Samsung cho Polar ID.

Việc công nghệ này, sau nhiều năm phát triển, cuối cùng cũng ra mắt thương mại trên một flagship Samsung là điều hoàn toàn hợp lý.

Nếu Galaxy S27 Ultra thực sự ra mắt với Polar ID vào đầu năm 2027, đây sẽ là lần đầu tiên người dùng Android có một giải pháp mở khóa bằng khuôn mặt 3D thực sự an toàn để xác thực thanh toán, thách thức sự thống trị gần một thập kỷ của Face ID.