Các "ông lớn" điện gia dụng có công nghệ làm lạnh, giặt sấy gì nổi bật năm qua?

Xu hướng gia dụng thông minh đang phát triển mạnh tại Việt Nam, tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong cách người dùng tiếp cận thiết bị gia đình. Những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn mở rộng sang trải nghiệm tiện nghi, thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe.

Các thiết bị gia dụng ngày càng hiện đại, thông minh hơn từ thiết kế cho tới tính năng. (Ảnh minh họa)

Trong nhóm thiết bị nổi bật, tủ lạnh nhiều cánh trở thành tâm điểm khi Panasonic vừa giới thiệu hơn 25 mẫu mới tại Experience Hub. Các phiên bản như Harmony+ âm tường, Prime+ Edition hay dòng Tailor-Made nhiều màu sắc cho phép tùy biến theo không gian sống. Dòng DZ dung tích lớn hướng tới các gia đình đông thành viên, thể hiện xu hướng trữ thực phẩm nhiều hơn trong nhịp sống bận rộn.

Công nghệ cũng là yếu tố tạo sự khác biệt. Trên tủ lạnh Panasonic, Nanoe X được quảng cáo giúp vô hiệu hóa vi khuẩn và khử mùi, đồng thời giảm dư lượng thuốc trừ sâu. Tính năng Prime Fresh bảo quản thực phẩm ở -3°C giúp chế biến nhanh khi cần mà không phải rã đông. Auto Ice mang đến tiện lợi cho nhu cầu dùng đá hằng ngày.

Thị trường quốc tế và trong nước cũng ghi nhận nhiều thương hiệu đang tăng tốc tương tự. Samsung phát triển Family Hub với màn hình cảm ứng lớn và khả năng điều khiển qua SmartThings. LG hướng đến tối ưu làm lạnh bằng DoorCooling+ và khử mùi bằng Hygiene Fresh+ trên dòng InstaView. Xiaomi lại tận dụng IoT với Smart Refrigerator 630L, cho phép điều chỉnh nhiệt độ, theo dõi điện năng qua Mi Home.

Ở nhóm máy giặt, các dòng cao cấp của Panasonic được chú ý nhờ công nghệ giặt lọc ly tâm giúp tách chất bẩn và giữ nước giặt. Kết hợp với sấy Nanoe X và hệ thống sấy bơm nhiệt ba động cơ Inverter, quần áo được khử khuẩn, giảm nhăn và bảo vệ sợi vải. Các dòng Venus và Tailor-Made mang thiết kế tinh giản, đặt chồng linh hoạt, phù hợp căn hộ diện tích nhỏ.

Trên thị trường, Samsung AI Wash và LG ThinQ AI cũng theo hướng tương tự khi sử dụng cảm biến tự điều chỉnh lượng nước, chất giặt và thời gian, nhằm tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn duy trì chất lượng giặt. Người dùng quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ sợi vải và khả năng kết nối từ xa để theo dõi trạng thái thiết bị.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái chăm sóc quần áo tiếp tục mở rộng. Panasonic bổ sung tủ chăm sóc quần áo và máy giặt - sấy kết hợp để hoàn thiện trải nghiệm tại gia. Ở phân khúc này, LG Styler và Samsung AirDresser đang giữ lợi thế nhờ công nghệ hơi nước và khử mùi sâu.

Tổng quan thị trường cho thấy, cuộc đua không chỉ dừng ở tính năng mà hướng đến việc nâng tầm không gian sống. Mỗi thiết bị gia dụng đóng vai trò như một phần của hệ sinh thái, hỗ trợ người dùng sống gọn gàng, an toàn và thẩm mỹ hơn.