Nhà mạng sắp tắt hoàn toàn 2G tại Việt Nam

Giữa tháng 7, một số thuê bao di động bắt đầu nhận được tin nhắn thông báo bật chế độ cuộc gọi 4G/5G hoặc VoLTE. Nhà mạng khuyến nghị người dùng kiểm tra, kích hoạt tính năng trên điện thoại để tránh gián đoạn dịch vụ thoại khi tắt mạng 2G.

Theo lộ trình, mạng 2G tại Việt Nam dự kiến dừng hoạt động hoàn toàn trong tháng 9, khép lại công nghệ di động đã được sử dụng trong hơn ba thập kỷ.

Tin nhắn được gửi đến một người dùng hôm 13/7. Ảnh: Thu Thủy

Trước đó, theo quy hoạch băng tần của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), từ ngày 16/10/2024, doanh nghiệp viễn thông đã dừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM (2G), trừ một số khu vực đặc biệt như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK. Người dùng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G buộc phải chuyển sang thiết bị từ 3G trở lên để sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, mạng 2G sau đó chưa được tắt ngay mà tiếp tục duy trì thêm hai năm nhằm hỗ trợ nhóm đang dùng điện thoại 3G, 4G đời cũ chưa có tính năng thoại trên nền LTE (VoLTE). Khoảng chuyển tiếp này giúp người dùng có thêm thời gian nâng cấp thiết bị hoặc chuyển đổi dịch vụ.

VoLTE là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G mà không cần chuyển xuống 2G. Công nghệ giúp rút ngắn thời gian kết nối cuộc gọi, cải thiện chất lượng âm thanh, đồng thời người dùng vẫn có thể truy cập Internet tốc độ cao trong khi gọi điện.

Đối với đa số smartphone chính hãng được bán trong vài năm gần đây, VoLTE đã được tích hợp sẵn và kích hoạt mặc định. Tuy nhiên, một số mẫu đời cũ hoặc máy xách tay có thể không hỗ trợ hoặc chưa được kích hoạt. Có nghĩa, mỗi khi có cuộc gọi đến hoặc đi, điện thoại sẽ chuyển về chế độ mạng 2G để thực hiện. Do đó, sau khi tắt mạng 2G, điện thoại không hỗ trợ VoLTE, hoặc có nhưng chưa kích hoạt tính năng này có thể không thực hiện và nhận được cuộc gọi, dù vẫn có thể truy cập Internet bằng mạng 4G.

Hiện chưa có thống kê số người vẫn sử dụng thiết bị không có hoặc chưa kích hoạt VoLTE tại Việt Nam.

Nút kích hoạt tính năng VoLTE trên một điện thoại. Ảnh: Thu Thủy

Đại diện một nhà mạng cho biết, việc tắt hoàn toàn 2G sẽ không ảnh hưởng đến số đông, bởi đa số đã chuyển sang điện thoại hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi kéo dài gần hai năm qua.

Tuy nhiên, để tránh bị gián đoạn dịch vụ sau khi 2G dừng hoạt động, người dùng được khuyến nghị kiểm tra điện thoại hỗ trợ VoLTE hay không và bật tính năng Cuộc gọi 4G/5G (VoLTE) trong phần cài đặt mạng di động.

Nếu thiết bị không hỗ trợ VoLTE, người dùng cần nâng cấp lên điện thoại mới. Trường hợp không xác định được thiết bị có tương thích không, người dùng có thể liên hệ tổng đài hoặc cửa hàng giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ kiểm tra.

Theo cơ quan quản lý, việc dừng vận hành mạng 2G giúp hoàn tất quá trình chuyển đổi công nghệ, giúp nhà mạng tái sử dụng băng tần để mở rộng vùng phủ, nâng cao chất lượng dịch vụ 4G và 5G, đồng thời đưa người dùng lên môi trường số, nền tảng cho các dịch vụ số thế hệ mới.