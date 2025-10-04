Đừng kỳ vọng Samsung nâng cấp camera selfie trên Galaxy S26

Một rò rỉ mới nhất từ người cung cấp tin rò rỉ uy tín Roland Quandt đang khiến cộng đồng Samfan không khỏi thất vọng khi cho biết toàn bộ dòng Galaxy S26 sẽ không có bất kỳ nâng cấp nào về camera selfie, tiếp tục sử dụng cảm biến 12MP quen thuộc.

Samsung đang lãng quên việc nâng cấp camera trước cho Galaxy?

Theo thông tin được đăng tải, cả ba phiên bản của Galaxy S26 sẽ được trang bị camera trước 12MP với khả năng tự động lấy nét. Nếu thông tin này là chính xác, đây sẽ là năm thứ tư liên tiếp Samsung giữ nguyên thông số camera selfie cho dòng flagship của mình, kể từ thế hệ Galaxy S23 ra mắt vào năm 2023.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh những tin đồn về hệ thống camera sau của Galaxy S26 cũng không mấy khả quan. Nhiều báo cáo cho rằng các nâng cấp sẽ rất hạn chế và không tập trung vào những điểm yếu cố hữu, chẳng hạn như cảm biến tele 3x 10MP vốn bị cho là đã lỗi thời.

Nhìn lại quá khứ, người dùng không khỏi tiếc nuối khi Galaxy S22 Ultra từng sở hữu camera selfie lên tới 40MP. Việc Samsung quay trở lại và duy trì cảm biến 12MP trong nhiều năm liền được xem là một bước lùi khó hiểu.

Camera selfie 40MP trên Galaxy S22 Ultra.

Công bằng mà nói, chất lượng ảnh chụp từ camera selfie 12MP trên các dòng Galaxy S gần đây vẫn rất tốt. Hình ảnh cho ra có độ chi tiết cao, khả năng tái tạo màu da đẹp và dải tương phản động xuất sắc, đáp ứng đủ nhu cầu của đa số người dùng.

Tuy nhiên, chính sự "dậm chân tại chỗ" này đang khiến dòng Galaxy S dần trở nên nhàm chán và thiếu đi sức hút cạnh tranh. Trong khi các đối thủ liên tục đổi mới, việc không có nâng cấp đột phá nào trong bốn năm liền có thể làm người dùng trung thành cảm thấy thất vọng và mất đi sự hào hứng cho một sản phẩm flagship hàng đầu hiện nay.