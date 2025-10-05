Samsung W26 màn hình gập lộ teaser chính thức, xác nhận ngày ra mắt

Theo Gizmochina, Samsung chuẩn bị ra mắt mẫu điện thoại gập W26 tại thị trường Trung Quốc vào ngày 11/10 tới. Đây là phiên bản đổi tên của Galaxy Z Fold7, đi kèm với một số thay đổi về thiết kế.

Mới đây, hãng đã công bố teaser xác nhận thông tin này. Dòng sản phẩm W26 dự kiến sẽ bao gồm các phiên bản đặc biệt của Z Fold7 và Z Flip7, được thiết kế nhằm thu hút khách hàng với phong cách và kiểu dáng hấp dẫn.

Samsung W26 sẽ ra mắt vào ngày 11/10

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy W26 sở hữu vẻ ngoài cao cấp với khung viền vàng và thân máy màu đen, tương tự như mẫu W25 năm ngoái. Mặc dù thiết kế có sự khác biệt, nhưng các tính năng bên trong nhiều khả năng vẫn tương tự như các phiên bản quốc tế.

Ngoài ra, teaser cũng tiết lộ rằng trong sự kiện ra mắt, Samsung sẽ tổ chức một buổi rút thăm may mắn, nơi người tham gia có cơ hội trúng thưởng các giải thưởng hấp dẫn như Galaxy Watch Ultra. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về giá cả, màu sắc và loại chip sử dụng trên W26 Flip vẫn chưa được công bố.