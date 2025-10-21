Bộ sưu tập màu siêu hot dự đoán của "gia đình" Galaxy S26

Samsung đang chuẩn bị cho màn ra mắt của dòng sản phẩm chủ lực tiếp theo, Galaxy S26. Tin đồn về những chiếc điện thoại này đã lan truyền trên internet một thời gian.

Trước đây, giới chuyên gia tin rằng sẽ có phiên bản Galaxy S26 Pro thay vì phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Edge sẽ thay thế cho Plus. Nhưng những tin đồn gần đây cho thấy, điều đó có thể không xảy ra. Chúng ta có thể chứng kiến sự xuất hiện của Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra như thông lệ.

Màu dự kiến của Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Pro sẽ có màu xanh đậm.

Hàng năm, Samsung đều rất chú trọng đến thiết kế và màu sắc cho dòng Galaxy S và cũng có tin đồn về màu sắc trên các mẫu Galaxy S26.

Màu sắc của dòng Galaxy S26: Các sắc thái dự kiến

Cho đến nay, vẫn chưa có nhiều thông tin về các màu sắc tiềm năng của Galaxy S26.

Dự kiến, cặp Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus sẽ có phiên bản màu Xanh dương Navy/ Dark Blue. Trong khi đó, chiếc Galaxy S26 'Pro' sẽ có màu xanh đậm. Một số sắc thái của màu xanh đậm đã trở thành xu hướng trong vài năm trở lại đây. Vì vậy, nếu Samsung quyết định đưa chúng trở lại vào năm sau, người dùng sẽ vẫn chấp nhận.

Ngoài ra, cả Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus cũng sẽ có màu Silver Shadow. Màu bạc là màu kinh điển của điện thoại. Năm nay, Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus có màu bạc tuyệt đẹp mang tên Silver Shadow, một màu cũng đã xuất hiện trên các điện thoại màn hình gập của Samsung.

Màu dự kiến của Galaxy S26 Ultra.

Ngoài 2 phiên bản màu trên, cặp Galaxy S mới có thể được phủ màu oải hương hoặc tím; xanh bạc hà.

Những năm gần đây, Samsung cũng cung cấp một vài màu độc quyền cho người hâm mộ khi mua điện thoại trực tiếp từ trang web của "gã khổng lồ" Hàn Quốc.

Theo nguồn tin Ice Universe, mô hình của Galaxy S26 Ultra đã xuất hiện với màu cam mới. Hình ảnh đó khiến một số người nghi ngờ Samsung đang sao chép Apple (iPhone 17 Pro mới có màu Cam Vũ Trụ).

Ngoài ra, Galaxy S26 Ultra cũng có thể sở hữu màu bạc & đen quen thuộc, màu vàng ấm hoặc màu xanh lá cây độc quyền như màu Xanh Ngọc Bích Titan của Galaxy S25 Ultra.

Dòng Galaxy S26 sẽ rất thú vị

Chúng ta có thể chưa biết chính xác màu sắc của "gia đình" Galaxy S26. Nhưng có một điều chắc chắn: Samsung là "ông vua" về màu sắc điện thoại. Công ty luôn cung cấp rất nhiều lựa chọn cho người dùng; chúng thường được thiết kế vô cùng đẹp mắt.

Dù Samsung quyết định cung cấp màu sắc nào cho dòng điện thoại Galaxy S của mình, Samfan có thể yên tâm rằng sẽ có rất nhiều lựa chọn, một số màu sắc độc quyền.