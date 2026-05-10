Sai lầm nhiều người mắc khi lau màn hình TV tại nhà

Trong những năm gần đây, TikTok đã trở thành một nguồn thông tin phong phú về các mẹo dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là trong cộng đồng “CleanTok”. Tuy nhiên, bên cạnh những mẹo hữu ích, không ít thông tin sai lệch có thể gây hại cho thiết bị điện tử của người dùng, đặc biệt là màn hình TV.

Một trong những phương pháp phổ biến được chia sẻ là sử dụng giấm, chanh hoặc baking soda để làm sạch màn hình TV. Mặc dù giấm có thể hiệu quả trong một số công việc dọn dẹp, nhưng việc sử dụng nó để lau màn hình TV có thể gây hại nghiêm trọng.

Các nghiên cứu cho biết, giấm có tính axit, và khi tiếp xúc với lớp chống chói trên màn hình, nó có thể làm hỏng lớp bảo vệ này, dẫn đến hiện tượng mờ, vệt và giảm độ rõ nét hình ảnh. Đặc biệt, đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng, giấm có thể làm giảm độ nhạy của màn hình và gây khó khăn trong việc sử dụng.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, người dùng không nên sử dụng giấm để làm sạch bất kỳ thiết bị điện tử nào, bao gồm cả máy tính xách tay và điện thoại thông minh. Thay vào đó, hãy sử dụng khăn lau sợi nhỏ và nước tinh khiết để vệ sinh màn hình. Nếu cần thiết, người dùng có thể pha loãng một chút nước rửa chén với nước để làm sạch, nhưng hãy chắc chắn rằng khăn lau đã được vắt khô trước khi lau màn hình.

Cuối cùng, hãy luôn cẩn thận để nước không nhỏ giọt vào các bộ phận nhạy cảm của thiết bị. Việc chăm sóc đúng cách sẽ giúp bảo vệ màn hình và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.