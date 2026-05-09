Từng rất phổ biến, những chiếc remote đa năng bắt đầu “thất nghiệp”

Việc nâng cấp hệ thống giải trí gia đình để có những đêm xem phim thú vị và trải nghiệm chơi game không còn đòi hỏi nhiều thiết bị phức tạp. Chỉ cần một chiếc Smart TV, loa soundbar, máy chơi game và dịch vụ phát trực tuyến, người dùng đã có thể tận hưởng những giây phút giải trí tuyệt vời. Tuy nhiên, một thiết bị mà người dùng không còn cần đến là điều khiển từ xa (remote) đa năng.

Trước đây, khi các thiết bị thông minh và kết nối Bluetooth chưa phổ biến, remote đa năng là công cụ cần thiết để điều khiển toàn bộ hệ thống giải trí. Ngày nay, người dùng có thể dễ dàng điều khiển các thiết bị này bằng remote tiêu chuẩn của Smart TV hoặc thậm chí bằng smartphone. Điều này khiến remote đa năng trở nên lỗi thời, giống như bộ phim “Click” năm 2006 của Adam Sandler, trong đó chiếc remote kỳ diệu có khả năng điều khiển thời gian.

Mặc dù remote đa năng đã trở nên ít cần thiết hơn, người dùng vẫn có thể tìm thấy chúng bán trực tuyến hoặc tại các cửa hàng, cho thấy rằng một số người vẫn đang sử dụng chúng. Khi mua một chiếc Smart TV mới, việc đầu tiên người dùng nên làm là ghép nối remote của TV với các thiết bị khác. Nếu sở hữu các thiết bị hiện đại, có thể người dùng sẽ không cần thêm một chiếc remote nào nữa.

Giải pháp thay thế cho remote đa năng

Một lựa chọn thay thế cho remote đa năng là sử dụng remote thông minh đi kèm với TV để điều khiển nhiều thiết bị kết nối với TV, chẳng hạn như soundbar. Tùy thuộc vào loại TV và phụ kiện, remote này có thể điều khiển toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim tại nhà. Tuy nhiên, không phải tất cả các remote Smart TV đều tương thích với các thiết bị khác, vì vậy người dùng cần lưu ý điều này khi mua sắm.

Ngoài ra, các ứng dụng di động như Google Home và SmartThings cũng có thể được sử dụng để điều khiển TV và các thiết bị khác. Những ứng dụng này cho phép màn hình cảm ứng của điện thoại hoạt động như một remote, và người dùng có thể sử dụng lệnh thoại thông qua các ứng dụng như Alexa để điều khiển TV của mình. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng các ứng dụng này tương thích với thiết bị.

Mặc dù remote đa năng vẫn có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng nếu người dùng sở hữu các thiết bị thông minh hiện đại và muốn tối ưu hóa trải nghiệm ngôi nhà thông minh của mình, có nhiều lựa chọn tốt hơn để thay thế.