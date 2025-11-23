Giá iPad tháng 11: Chỉ từ 8,79 triệu đồng, iPad Pro M5 chính thức "lên kệ"

Tháng 11 này, dòng iPad Pro M5 – mẫu máy tính bảng cao cấp nhất của Apple đã chính thức “lên kệ” tại Việt Nam. Sự xuất hiện của thế hệ iPad mới không chỉ thu hút giới yêu công nghệ mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khiến bảng giá iPad tháng 11 biến động rõ rệt, mức khởi điểm chỉ từ 8,79 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Về cấu hình, iPad Pro M5 sở hữu chip Apple M5 mạnh mẽ, màn hình OLED Ultra Retina XDR và thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay, hướng đến người dùng chuyên nghiệp cần hiệu năng đồ họa và khả năng xử lý cao.

Song song đó, các dòng iPad Air, iPad Gen 11 và iPad mini 7 cũng đang được giảm giá mạnh tay, kích cầu trước mùa mua sắm cuối năm.

Ảnh minh họa.

Giới kinh doanh nhận định, đây là “thời điểm vàng” để sở hữu một chiếc iPad chính hãng với mức giá tốt. Người tiêu dùng có thể lựa chọn từ sản phẩm cao cấp đến phổ thông mà vẫn được hưởng chính sách bảo hành và ưu đãi từ Apple Việt Nam.

Bảng giá iPad tháng 11:

Tên iPad Kết nối Bộ nhớ trong Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) iPad A16 - iPad 11 Wifi 128GB 9.79 8.79 256GB 12.59 11.59 5G 128GB 13.99 12.99 256GB 22.39 21.29 iPad mini 7 Wifi 128GB 13.79 11.79 256GB 16.49 14.19 512GB 22.09 19.59 5G 128GB 17.89 15.69 iPad Air M3 11 inch Wifi 128GB 16.69 13.49 256GB 19.39 16.19 5G 128GB 20.79 17.59 iPad Air M3 13 inch Wifi 128GB 22.09 19.09 256GB 24.79 21.99 5G 128GB 26.19 23.39 iPad Pro M4 13 inch 5G 256GB 42.69 39.99 iPad Pro M5 11 inch Wifi 12GB - 256GB 29.99 - 12GB - 512GB 35.59 - 16GB - 1TB 46.79 - 5G 256GB 35.59 - iPad Pro M5 13 inch Wifi 256GB 39.99 - 512GB 45.59 - 5G 256GB 45.59 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 22/11, tham khảo TGDĐ.

Ký tự "-" là không giảm giá.