Giá iPad tháng 11: Chỉ từ 8,79 triệu đồng, iPad Pro M5 chính thức "lên kệ"
Dòng iPad Pro M5 đã chính thức về Việt Nam, các mẫu iPad khác cũng đang được giảm giá mạnh mẽ trong tháng này.
Tháng 11 này, dòng iPad Pro M5 – mẫu máy tính bảng cao cấp nhất của Apple đã chính thức “lên kệ” tại Việt Nam. Sự xuất hiện của thế hệ iPad mới không chỉ thu hút giới yêu công nghệ mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khiến bảng giá iPad tháng 11 biến động rõ rệt, mức khởi điểm chỉ từ 8,79 triệu đồng.
Ảnh minh họa.
Về cấu hình, iPad Pro M5 sở hữu chip Apple M5 mạnh mẽ, màn hình OLED Ultra Retina XDR và thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay, hướng đến người dùng chuyên nghiệp cần hiệu năng đồ họa và khả năng xử lý cao.
Song song đó, các dòng iPad Air, iPad Gen 11 và iPad mini 7 cũng đang được giảm giá mạnh tay, kích cầu trước mùa mua sắm cuối năm.
Ảnh minh họa.
Giới kinh doanh nhận định, đây là “thời điểm vàng” để sở hữu một chiếc iPad chính hãng với mức giá tốt. Người tiêu dùng có thể lựa chọn từ sản phẩm cao cấp đến phổ thông mà vẫn được hưởng chính sách bảo hành và ưu đãi từ Apple Việt Nam.
Bảng giá iPad tháng 11:
|Tên iPad
|Kết nối
|Bộ nhớ trong
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
iPad A16 - iPad 11
|Wifi
|128GB
|
9.79
|
8.79
|256GB
|
12.59
|
11.59
|5G
|128GB
|
13.99
|
12.99
|
256GB
|22.39
|
21.29
|
iPad mini 7
|
Wifi
|
128GB
|
13.79
|
11.79
|
256GB
|16.49
|
14.19
|512GB
|22.09
|
19.59
|
5G
|
128GB
|17.89
|
15.69
|
iPad Air M3 11 inch
|Wifi
|
128GB
|16.69
|
13.49
|256GB
|19.39
|
16.19
|5G
|
128GB
|20.79
|
17.59
|
iPad Air M3 13 inch
|
Wifi
|
128GB
|22.09
|
19.09
|
256GB
|24.79
|
21.99
|5G
|
128GB
|26.19
|
23.39
|
iPad Pro M4 13 inch
|5G
|256GB
|42.69
|
39.99
|
iPad Pro M5 11 inch
|Wifi
|
12GB - 256GB
|
29.99
|-
|12GB - 512GB
|35.59
|-
|16GB - 1TB
|
46.79
|-
|5G
|
256GB
|
35.59
|-
|
iPad Pro M5 13 inch
|Wifi
|
256GB
|
39.99
|-
|512GB
|
45.59
|-
|5G
|
256GB
|
45.59
|-
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 22/11, tham khảo TGDĐ.
Ký tự "-" là không giảm giá.
Nguồn: [Link nguồn]-23/11/2025 07:50 AM (GMT+7)