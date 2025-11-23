Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá iPad tháng 11: Chỉ từ 8,79 triệu đồng, iPad Pro M5 chính thức "lên kệ"

Sự kiện: iPad
Dòng iPad Pro M5 đã chính thức về Việt Nam, các mẫu iPad khác cũng đang được giảm giá mạnh mẽ trong tháng này.

Tháng 11 này, dòng iPad Pro M5 – mẫu máy tính bảng cao cấp nhất của Apple đã chính thức “lên kệ” tại Việt Nam. Sự xuất hiện của thế hệ iPad mới không chỉ thu hút giới yêu công nghệ mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khiến bảng giá iPad tháng 11 biến động rõ rệt, mức khởi điểm chỉ từ 8,79 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Về cấu hình, iPad Pro M5 sở hữu chip Apple M5 mạnh mẽ, màn hình OLED Ultra Retina XDR và thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay, hướng đến người dùng chuyên nghiệp cần hiệu năng đồ họa và khả năng xử lý cao.

Song song đó, các dòng iPad Air, iPad Gen 11 và iPad mini 7 cũng đang được giảm giá mạnh tay, kích cầu trước mùa mua sắm cuối năm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Giới kinh doanh nhận định, đây là “thời điểm vàng” để sở hữu một chiếc iPad chính hãng với mức giá tốt. Người tiêu dùng có thể lựa chọn từ sản phẩm cao cấp đến phổ thông mà vẫn được hưởng chính sách bảo hành và ưu đãi từ Apple Việt Nam.

Bảng giá iPad tháng 11:

Tên iPad Kết nối Bộ nhớ trong

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

iPad A16 - iPad 11

 Wifi 128GB

9.79

8.79
256GB

12.59

11.59
5G 128GB

13.99

12.99

256GB

 22.39

21.29

iPad mini 7

Wifi

128GB

13.79

11.79

256GB

 16.49

14.19
512GB 22.09

19.59

5G

128GB

 17.89

15.69

iPad Air M3 11 inch

 Wifi

128GB

 16.69

13.49
256GB 19.39

16.19
5G

128GB

 20.79

17.59

iPad Air M3 13 inch

Wifi

128GB

 22.09

19.09

256GB

 24.79

21.99
5G

128GB

 26.19

23.39

iPad Pro M4 13 inch

 5G 256GB 42.69

39.99

iPad Pro M5 11 inch

 Wifi

12GB - 256GB

29.99

 -
12GB - 512GB 35.59 -
16GB - 1TB

46.79

 -
5G

256GB

35.59

 -

iPad Pro M5 13 inch

 Wifi

256GB

39.99

 -
512GB

45.59

 -
5G

256GB

45.59

 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 22/11, tham khảo TGDĐ.

Ký tự "-" là không giảm giá.

Theo An Nhiên

Nguồn: [Link nguồn]

23/11/2025 07:50 AM (GMT+7)
