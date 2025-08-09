Redmi thử nghiệm smartphone có pin 8.500 mAh, mỏng dưới 8.5 mm

Một rò rỉ mới cho thấy Redmi đang phát triển một mẫu điện thoại với dung lượng pin lên tới 8.500 mAh, cao hơn gần 1.000 mAh so với pin của mẫu Redmi Turbo 4 Pro mới ra mắt, vốn đã có dung lượng 7.550 mAh. Đặc biệt, Redmi đang nỗ lực giữ độ mỏng của thân máy dưới 8.5 mm, một con số ấn tượng khi nhiều điện thoại có pin nhỏ hơn cũng có kích thước tương tự hoặc thậm chí dày hơn. Chẳng hạn, Galaxy S25 Ultra dày 8.2 mm nhưng chỉ chứa viên pin 5.000 mAh.

Redmi đang phát triển mẫu điện thoại với dung lượng pin 8.500 mAh.

Theo Gizmochina, phòng thí nghiệm của Redmi vẫn đang tinh chỉnh công nghệ pin nội bộ nhằm tối đa hóa dung lượng mà không làm giảm tuổi thọ pin. Việc tăng dung lượng pin không phải là điều bất ngờ, khi công nghệ pin silicon-carbon đã được áp dụng rộng rãi tại Trung Quốc trong năm nay.

Khác với pin than chì truyền thống, với dung lượng tối đa chỉ khoảng 372mAh/g, vật liệu silicon có thể đạt tới 4.200mAh/g. Silicon cũng có khả năng lưu trữ lithium tốt hơn, giúp tăng mật độ năng lượng và đảm bảo an toàn hơn trong quá trình sạc, đồng thời giảm thiểu nguy cơ đoản mạch do tích tụ lithium.

Nhờ vào sự đổi mới trong vật liệu, điện thoại có dung lượng pin từ 7.000 mAh trở lên đã trở nên phổ biến trong hệ sinh thái Android tại Trung Quốc, và con số này có thể không dừng lại ở mức 8.500 mAh. Một báo cáo gần đây còn cho biết rằng một mẫu điện thoại với dung lượng pin 10.000 mAh có thể ra mắt sớm nhất vào năm sau.