Không phải Galaxy hay OnePlus, đây mới là smartphone chụp ảnh bá đạo nhất

Dòng Xiaomi T từ lâu được biết đến như lựa chọn cận cao cấp với mức giá dễ tiếp cận hơn các flagship truyền thống. Tuy nhiên, Xiaomi 17T Pro xuất hiện sớm hơn thường lệ trong năm nay, đồng thời đi kèm mức giá khoảng 900 euro (khoảng 17,5 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước.

Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi liệu Xiaomi có đang rời xa công thức “flagship killer” quen thuộc hay đang hướng đến phân khúc cao cấp hơn để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như Samsung và Apple.

Hệ thống camera trở thành điểm nhấn lớn nhất

Điểm đáng chú ý nhất trên Xiaomi 17T Pro nằm ở cụm camera, đặc biệt là camera tele tiềm vọng zoom quang 5x. Đây là trang bị hiếm thấy trong phân khúc giá dưới 1.000 euro và thường chỉ xuất hiện trên các mẫu flagship đắt tiền hơn.

Xiaomi 17T Pro.

Camera chính của máy không sử dụng cảm biến kích thước 1 inch như Xiaomi 17 Ultra nhưng vẫn sở hữu kích thước tương đương cảm biến đang được sử dụng trên iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra. Điều này giúp thiết bị duy trì khả năng thu sáng và xử lý hình ảnh ở mức cao.

Tuy nhiên, yếu tố được đánh giá cao không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở khả năng xử lý hình ảnh. Chế độ Leica Natural tiếp tục là một trong những đặc trưng nổi bật trên smartphone Xiaomi. Thay vì đẩy độ sáng và độ bão hòa lên cao như nhiều điện thoại hiện nay, Xiaomi lựa chọn hướng xử lý ảnh thiên về màu sắc điện ảnh với độ tương phản mạnh và vùng bóng tối sâu hơn.

Kết quả là hình ảnh tạo cảm giác gần với máy ảnh truyền thống hơn. Nhiều bức ảnh cho thấy màu xanh lá cây được tái hiện đậm đà và tự nhiên, vùng sáng được kiểm soát tốt hơn so với phong cách xử lý HDR mạnh tay trên một số đối thủ.

Chế độ chụp chân dung cũng tiếp tục phát huy lợi thế của thuật toán Leica. Tông màu da, độ chuyển vùng sáng tối và hiệu ứng xóa phông mang lại cảm giác gần với ảnh từ máy ảnh chuyên dụng hơn là ảnh smartphone thông thường.

Zoom 5x và phong cách hình ảnh riêng biệt

Camera tele tiềm vọng zoom quang 5x được xem là vũ khí cạnh tranh lớn của Xiaomi 17T Pro. Trong nhiều tình huống, độ chi tiết thu được tương đương những mẫu smartphone cao cấp có giá bán cao hơn.

So sánh ảnh chụp giữa 2 flagship.

Thay vì chạy theo phong cách ảnh rực rỡ thường thấy trên điện thoại thông minh, Xiaomi tiếp tục duy trì chất ảnh có chiều sâu với độ tương phản cao hơn và màu sắc trầm hơn. Điều này có thể không phù hợp với tất cả người dùng nhưng lại là điểm hấp dẫn đối với những người yêu thích nhiếp ảnh di động.

So sánh ảnh chụp giữa 2 flagship.

Người dùng vẫn có thể chuyển sang chế độ Vibrant nếu muốn hình ảnh sống động hơn. Việc cung cấp nhiều phong cách xử lý ảnh giúp Xiaomi tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một trường phái màu sắc duy nhất.

So sánh ảnh chụp giữa 2 flagship.

Camera góc siêu rộng cũng duy trì cách xử lý màu tương đồng với camera chính và camera tele. Điều này giúp các bức ảnh có sự nhất quán về màu sắc và độ tương phản khi chuyển đổi giữa các tiêu cự khác nhau.

Trong khi đó, camera selfie cho chất lượng khá cân bằng. Những đánh giá ban đầu cho thấy sự khác biệt giữa Xiaomi 17T Pro và một số đối thủ hàng đầu không quá lớn ở hạng mục này.

Giá bán tăng nhưng vẫn tạo sức ép lên các flagship

Một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất xoay quanh Xiaomi 17T Pro là mức giá khoảng 900 euro. Đây là con số cao hơn đáng kể so với những gì người dùng từng kỳ vọng ở dòng T.

Dù vậy, xét trong bối cảnh thị trường smartphone năm 2026 liên tục tăng giá, Xiaomi 17T Pro vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều flagship cao cấp. Galaxy S26 Ultra hiện có giá từ 30 triệu đồng trong khi các phiên bản iPhone Pro Max cũng nằm trong nhóm thiết bị đắt đỏ nhất.

So sánh ảnh chụp giữa 2 flagship.

Đối thủ trực tiếp nhất của Xiaomi 17T Pro là Galaxy S26 Plus. Thiết bị của Samsung có lợi thế về giao diện One UI hoàn thiện và hệ sinh thái rộng lớn. Tuy nhiên, thời lượng pin và khả năng nhiếp ảnh trên Xiaomi được đánh giá cạnh tranh hơn trong nhiều tình huống sử dụng thực tế.

Một lựa chọn đáng chú ý khác là OnePlus 15. Mẫu smartphone này sở hữu thời lượng pin rất tốt, tốc độ sạc nhanh cùng hiệu năng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi đặt cạnh Xiaomi 17T Pro, lợi thế về camera không còn rõ ràng.

So sánh hiệu năng giữa các flagship.

Bên cạnh hệ thống camera, Xiaomi 17T Pro còn sở hữu thiết kế mỏng gọn hơn so với nhiều flagship hiện nay, đi kèm viên pin dung lượng lớn và công nghệ sạc nhanh. Đây là những yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm. Ngược lại, về hiệu năng, điện thoại cao cấp của Xiaomi có phần lép vế hơn.