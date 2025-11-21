Honor hé lộ smartphone với cánh tay robot tích hợp camera AI độc đáo

Honor vừa giới thiệu một sản phẩm công nghệ đầy ấn tượng mang tên "Robot Phone", một chiếc điện thoại không chỉ theo dõi người dùng bằng phần mềm mà còn có khả năng di chuyển camera vật lý để bám theo chuyển động. Sản phẩm này đã gây chú ý khi lần đầu tiên được hé lộ vào tháng trước và mới đây đã xuất hiện tại sự kiện Honor User Carnival ở Trung Quốc, theo Gizmochina.

Tại sự kiện, Honor trưng bày một số nguyên mẫu của Robot Phone trong các hộp kính, với ba tùy chọn màu sắc: đen, trắng và vàng. Mặt lưng của máy có thể là kính hoặc giả da, tùy thuộc vào phiên bản.

Điểm nổi bật nhất của Robot Phone là cụm camera chính được gắn trên một cánh tay mô-tơ tích hợp gimbal. Khi cánh tay này gập xuống, nó hoạt động như một camera thông thường. Tuy nhiên, chỉ cần chạm vào một nút, toàn bộ module sẽ bật lên, mở ra hàng loạt tính năng độc đáo.

Người dùng có thể chụp selfie bằng cảm biến chính mà không cần xoay điện thoại, trong khi máy quay video được ổn định hơn nhờ gimbal, cho phép tự động theo dõi và căn khung đối tượng. Đặc biệt, Robot Phone có khả năng theo dõi người dùng ngay cả khi đặt trên bàn hoặc cài vào túi áo, với AI tự động điều chỉnh góc quay.

Một trong những tính năng ấn tượng nhất là chế độ theo dõi sao, cho phép chụp ảnh phơi sáng dài. Cánh tay robot sẽ tự động điều chỉnh để giữ ống kính luôn thẳng hàng với bầu trời đêm, một tính năng chưa từng có trên bất kỳ chiếc điện thoại nào hiện nay.

Mặc dù hiện tại chưa có thông tin gì đảm bảo rằng Robot Phone sẽ trở thành sản phẩm thương mại, nhưng nó đã nổi bật như một trong những thử nghiệm smartphone thú vị và kỳ lạ nhất trong thời gian gần đây, kết hợp giữa camera, điện thoại và cảm giác của một thiết bị khoa học viễn tưởng.