Redmi Turbo 5 Max hé lộ thiết kế, xác nhận có pin 9.000 mAh, sạc nhanh 100W

Redmi đang dần tiết lộ những chi tiết quan trọng về chiếc smartphone Redmi Turbo 5 Max sắp ra mắt, tuy nhiên, ngày phát hành chính thức vẫn chưa được công bố. Mới đây, hãng đã công bố một số hình ảnh nhá hàng, xác nhận thiết kế và dung lượng pin của sản phẩm.

Hình ảnh render của Redmi Turbo 5 Max.

Theo thông tin được chia sẻ, Redmi Turbo 5 Max sẽ sở hữu màn hình OLED lớn với các cạnh bo tròn và viền mỏng ở cả bốn phía. Mặt lưng của máy vẫn giữ nguyên cụm camera kép dọc, tương tự như thế hệ trước, nhưng thiết kế tổng thể trông tinh tế hơn.

Điểm nổi bật của Redmi Turbo 5 Max là viên pin dung lượng khủng lên tới 9.000 mAh. Mặc dù hãng chưa chính thức xác nhận khả năng sạc nhanh, nhưng chứng nhận 3C đã tiết lộ rằng thiết bị có thể hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W. Hiện tại, các tin đồn chưa cho thấy thiết bị này hỗ trợ sạc không dây.

Bên trong, Redmi Turbo 5 Max sẽ được trang bị chipset Dimensity 9500s hoàn toàn mới, đã được phát hiện trên bảng xếp hạng AnTuTu với điểm số ấn tượng 3,29 triệu. Thiết bị cũng đã xuất hiện trên Geekbench với 16GB RAM và hệ điều hành Android 16.

Ảnh poster tiết lộ dung lượng pin tối đa của Redmi Turbo 5.

Thông tin chi tiết về camera của Redmi Turbo 5 Max vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều người dự đoán rằng nó sẽ tiếp tục sở hữu cụm camera kép 50 megapixel + 8 megapixel như phiên bản tiền nhiệm.

Ngoài ra, thương hiệu anh em Poco cũng đang phát triển mẫu Poco X8 Pro Max cho thị trường toàn cầu. Mặc dù thông số kỹ thuật của chiếc điện thoại này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhiều người tin rằng đây có thể là phiên bản đổi tên của Redmi Turbo 5 Max. Dự kiến, chiếc điện thoại Poco này sẽ ra mắt toàn cầu trong quý hiện tại.